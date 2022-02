DAM JOJ 200 €, POTROŠI PARE I ODE DA SE J*BE Ša otkrio sve o tajnom viđanju Tare i Vuka Moba: Otresao je, p**ao po njoj... (VIDEO

U ranim jutarnjim satima, došlo je do rasprave Tare Simov i Nenada Aleksića Ša.

Tada je u afektu, Ša progovorio o njenom odnosu sa Vukadinom Gojkovićem, Vuk Mobom, a podsetimo, spekulisalo se da je Simova bila intimna sa reperom.

- Smeće jedno, kompleksašice jedna, lažovčino, svima pričaš kako hoćeš da me eskiviraš, smeće jedno. Što se borim za tebe, a blatiš me pred milionima. Šta sam ti ja ovde? Je l sam ti ker? Šta sam ti? Marš bre, da bi sutra otišla drugima da se nabijaš na k**ac, kao onaj snimak, prste da nabijaš u usta, to si bre ti - vređao je Ša.

- To si ti. Ti popiješ i tu se vidi ko si ti! Smeće jedno. Dam joj dvesta evra, ode izađe, potroši pare i ode j**e se. Hoćeš i to da pričam? P**ka ti materina. Ono veče si uveče otišla sa Vukom. Lik još napisao pesmu da te j**ao, to veče kačite storije. Normalno, otreso je, p**ao po njoj, sv**io po njoj, brate ko zna šta joj je uradio i boli ga k**ac - nastavljao je Nenad.

