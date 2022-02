POCRNELA BURMA OD SRAMOTE! VIŠE VREDI VEŠERAJ OD NJE! Dejan propadne u BRUKE kad se spomene Dalila, a evo šta kaže sad za Cara

Dejan Dragojević, koji ovih dana ima komplikovan odnos sa Aleksandrom Nikolić, sa kojom je raskinuo, pa pomirio, otvorio je dušu i priznao da mu je Aleks melem za dušu.

- Još sam bolje nego prošle nedelje. Uhvati me malo gušenje kad krenem da razmišljam o spoljnom svetu. Navikao sam na ove ljude, strah me je izlaska. Razmišljam, budim se kod porodice, idem kod komšija. Ali strah me je, dugo nisam bio. Ide mi, Đedović mi pomaže - odgovorio je Dejan. - Kakva je situacija na ljubavnom planu? - pitao je Darko.

foto: Printscreen

- Pružam joj sigurnost, ali ne mogu previše tim rečima, da tepam, pišem pesme... Pokušavam delima. Ja sve osećam, ali teško mi je da kažem. Ona spomene nešto stvarno simpatično, ali ja samog sebe povlačim, crne misli me vuku, ne mogu da se opustim. Ja sam krenuo da bežim od straha, ali sad sam se prepustio. Koliko god da je, iskreno je... - dodao je Dragojević.

- Biljana, spremajte sobu - našalio se Darko.

- Zadrugari prate vaš odnos, onaj raskid, zadrugari su pomisli da nisi raščistio sa Dalilom - dodao je Tanasijević.

- Onaj prilazak mi je greška, to će me pratiti kroz sezonu. Samog sebe bih zapalio. Ali da mi se nije desilo tad, možda bih za par meseci naseo na patetiku. Ostaje da ljudima pokažem na delima. Dalila ne može da me vrati. Gledam koliko nisko može da padne, šta će meni takva osoba. Svako ima pravo da radi šta hoće. Ljudi neka prate. Pričaju da sam zaljubljen u Rešićku, pa u Aleksandru, pa u Dalilu... Neka svako ima svoju teoriju - rekao je Dejan.

- Danas se desila zanimljiva situacija kada vam je Veliki šef ponudio da založite stvari da vratite vešernicu. Ti si odlučio da se rešiš burme - dodao je Darko.

foto: Printskrin/Instagram

- Hteo sam kao Frodo da bacim burmu, da se sprži. Neka ide. Više vredi otvaranje vešeraja nego burma. Pocrnela burma od sramote. Kad mi neko kaže bivša žena, jako me bude sramota. Pokušavam da se sakrijem. Ljudi vole da me pogledaju kad ona spomene moje ime, ja se sakrijem. Sve to nešto nenormalno se dešava osobi sa kojom sam bio. Morbidnost. Ali opet, ni to me ne interesuje. Opet su me provlačili kad su imali izlaganja sinoć. Ja imam pravo na to, oni su me us*ali za života, ali su mi i otvorili vrata. Na kraju su mi pomogli. Videću posle rijalitija da li mi je uništeno zdravlje, ali su mi pomogli što se tiče života. Hvala Velikom šefu, toliko mi je izažao u susret, zahvalan sam na svemu. Zahvalan sam i njemu što se pojavio, život sada gledam drugim očima. Ja sam burmu izneo, Marko mi je rekao da je ispao problem zbog ćebeta. Da nije bilo pisma, do kad bi čuvala ćebe? Ima i onaj slon, isto smo to kupili sa razlogom. Ja nemam kome da se pravdam. Oni su stupili u odnos dok smo mi bili u braku. Što nije zapalila i ćebe kad je palila igračke? Još donese moje poklone i poklone od Cedevite. Ne može to u isti koš - poručio je Dragojević.

- Kakav je za tebe ukus Cedevite? - pitao je Darko.

- Alergičan sam, jednom me je Aleksandra pitala hoću li, ja sam je pitao da li me zaj*bava? - odgovorio je kroz smeh Dejan.

kurir.rs

