JA SAM PSIHOPATA I BUDALA, BIO SAM GLADAN NEDELJU DANA! Ša se obratio zadrugarima, potezom sve iznenadio! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša izabran je za ovonedeljnog vođu, a tokom podele budžeta obratio se svakom cimeru.

- Jedan veliki budžet dajem sebi zato što sam psihopata, budala. kome se smejete dok ima izlaganje, pravite sprdnju. Ja mislim da sam zaslužio da jedem ove nedelje. Ja sam bio nedelju dana gladan, niko me nije pitao da li sam gladan, niko. Svako ovde ima pravo da radi šta hoće. Vi imate pravo da radite šta hoćete. Nenad Aleksić Ša će ove nedelje jesti. Nemojte da me pitate za cigaru i hranu jer niste zaslužili! - rekao je Ša o samom sebi!

foto: Printscrene

Potom je prešao na Mikija Đuričića.

- Umeš da me p*djebavaš, umeš da me d*kaš kada sam baš s*enjan. Ja znam da sam ja ljudima zanimljiv kada ispadam budala. Ja volim sprdnju, samo me nekad pogodi i povredi, ali znam da me gotiviš. Znam da me ne gledaš kao sprdnju. Miki mi uvek da cigarete i da mi da jedem, on ima dobru dušu. Nekad me previše iznerviraš, ali se složim sa tobom, skoro uvek si u pravu. Ti si pravi lik iz naroda. Jedan od retkih koji zna i gradsku priču i sluša kvalitetnu muziku. Retkost je videti da neko sluša dobru muziku. Sve što kažeš, osamdeset posto kažeš realno! Prema meni si kul, spdaš me. Ne uzimaš mi za zlo ništa - rekao je Ša za Mikija, kom je dao veliki budžet, posle čega se obratio Stefanu Kariću.

foto: Printscrene

- Ti i ja smo se upoznali napolju. Kad sam gledao Zadrugu 3, samo si mi ti bio gotivan. Stvarno te gotivim, smatram te za gradskog lika. Ti znaš kako se ljudi ponašaju, ti poštuješ neke stvari. Ne mešaš se gde ti nije mesto. Ove sezone si dominantan što se tiče dešavanja u kući. Ti sebe ističeš komentarima i za to si top! Svi ovde imaju pravo da mi uskaču u reč. Ne volim kad mi se dereš u facu, ne volim to! Nikad me nisi uvredio, mešaš mi se... Tvoja izlaganja su zdrava. Ako se ja brukam, pusti me da se brukam. Ti potpališ ove civile i onda oni komentarišu. Moja izlaganja su kretenska - rekao je Ša za Karić i dao mu veliki budžet.

Kurir.rs/I.B.

