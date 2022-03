KRPELJ, MAJKA GA VASPITALA DA SE DROGIRA I KOCKA! Dejan opleo po Zoli, nije mu ostao dužan: Udao se i odrekao se majke zbog žene

Svađe u „beloj kući“ postale su svakodnevne, a do novog rata došlo je kada su se prilikom nominacija sukobili Lazar Čolić Zola i Dejan Dragojević. Tom prilikom Dejan je izneo niz uvreda na račun cimera govoreći mu kako je njegova majka odgovor na za poroke s kojima se bori.

- Uvek su mi najgori ljudi bili oni koji me tapšu po ramenu, a znam šta mi zapravo misle. Zola je bled kao da ima Parkinsonovu bolest, ne može da se sastavi otkako je Miljana izašla iz rijalitija. On je finansijski krpelj, samo traži korist od ljudi. To je onaj lik u društvu koji nikada ništa neće platiti, nije on loš, ali sve mu se vrti oko para. Njegova prijateljstva u rijalitiju su zbog hrane i kadra. Kada Miljana nije tu, njega nema nigde, sem ako ne spletkari sa drugim devoj kama. On je nju koristio na jako ružan način, mislim da nije humano nekoga iscrpeti toliko koliko je Zola Miljanu - rekao je Dejan, na šta mu Zola nije ostao dužan.

- Ne želim da se pecam na ove provokacije, ima prava da misli šta hoće. Svako se ponaša kako želi, videli smo ishod tvog ponašanja. Ja sam zbog svog odabira završio na ušivanju glave, ali draže mi je to nego da sam prišao kao ti. Kažeš da sam materijalista, a za tebe smo čuli da si igrao po ceo dan plejstejšn i da si se udao i otišao da živiš u Šepak kod žene - rekao je Zola.

- Jeste, neka bude da sam se udao, ja sam rekao da mi ništa od imovine ne treba. Najbitniji mi je telefon i bankovni račun na koji mi leže honorar, sve ostalo može da izgori. Za tebe je jasno kakav si, više nemaš ni prijatelje jer svima duguješ - nastavljao je Dejan.

- Mogu biti kakav god, ali svojoj majci nikada neću okrenuti leđa, pogotovo ne zbog neke žene - uzvratio je udarac di-džej iz Dervente.

- Ma ajde bre, dovedeš kući devojku koja će finansirati tebe i mamu, pucaš se po nosu i onda kao voliš svoju majku. Neka ti se krv vrati u to bledo telo. Tebe je tvoja majka vaspitala tako da budeš kockar i narkoman. Ona zbog tebe može da bude u problemu, da joj dođu kamataši na vrata, a mojoj to ne može da se desi. Je*iga, pogrešio sam, okrenuo sam leđa porodici, možda sam najgori sin, ali u srcu nosim pokajanje. Ne drogiram se, ne dugujem, ne pijem, nemam poroke, jedini moj porok je bila ljubav – pravdao se Dejan.

- Ja mogu biti najgori, ali sam uz svoju majku. Nje se nikada neću odreći ni zbog jedne žene ili ku*ve koja mi uđe u život. Ako je mene moja mama vaspitala da se drogiram, tebe je tvoja vaspitala da je napustiš i okreneš joj leđa - završio je Zola.

