JA NISAM TVOJ S*KSUALNI ROB! K*RVO RASPALA! Viki i Marko na ivici FIZIČKOG OBRAČUNA, Osmakčić ušao u crveno i IZLETEO NAPOLJE!

U toku je glasanje za osobu koja najviše sumnja u sebe, a naredni zadrugar koji je dobio reč Đole Kralj, a onda su se Marko Osmakčić i Viki Mitrović žestoko sukobili.

- Lik je bio sa jednom od sada najviše poznatih pevačica. On je tada imao samopouzdanja, a sada je prestao da veruje u sebe. Sa takvom pevačicom ne može svako da bude. On je spavao sa devojkom svoje bff, to što vređa ljude kroz fizički izgled.

Dalila Dragojević je dobila reč.

- Što se tiče današnje teme, šta je uopšte tema? Najviše sumnja u sebe Filip iz razloga što sve ono što predstavlja, želi da nam prikaže jačinu, a svašta nešto se krije u dubini duše - rekla je Dalila.

Viktorija Mitrović je dobila reč.

- Za mene je to Marko Osmakčić. Smatram da on sumnja u sebe, predstavljao je svima da ja neću otići i da on ima uticaj da ću biti sa njim, a kad je shvatio da nije tako, on je počeo da plače - rekla je Viki.

- Kad plačem, ona ima potrebu da to naglasi - skočio je Marko.

- Po meni, muškarac koji mi se pokazuje da je najjači, ne plače onda za ovako lošu devojku - rekla je Viki.

- Ja tebi nisam sek**alni rob - drao se Marko.

- Mene ova seljačina ne zanima, da me neko prebije zbog njega sutra - rekla je Viki.

- Što ne posluša svoje, ku**o raspala, mamu ti je**m u pi**u - drao se Marko.

- Što plačeš za ku**om - pitala je Viki.

- Mene boli što si zločesta, je**m ti mater u pi**u...Ti si jedan šugavi gmizavac. Je**m ti klicu iz koje si nikla i kolevku u kojoj si se ljuljala - drao se Marko.

Nakon žestokog sukoba sa Viktorijom Viki Mitrović, Marko Osmakčić je izleteo iz Bele kuće apsolutno van sebe.

On je seo pored bazena, kako bi se iskulirao od svega, pa je gledao u jednu tačku kako bi razbistrio misli.

