LJUDI KOJI ISPADAJU KRPE I OLOŠI... Mensur Ajdarpašić podržao Mikija da je Dragojević NAJNESREĆNIJI, Dejan mu UZVRATIO UDARAC!

U toku je glasanje za tri najnesrećnije osobe u Beloj kući. Miki Đuričić je dobio reč, a onda i Dejan Dragojević i Mensur Ajdarpašić.

- Najnesrećniji je Dejan, tako se ne ponaša srećan čovek. Sledeća je Viki. Sve vreme smo osuđivali Marka, ali ako ona pređe preko toga, ona je nesrećna. Treći mi je Filip Car - rekao je Miki.

- Ne bih ništa dodao, slažem se sa Mikijem - rekao je Mensur.

- Ima ljudi koji ustanu namrgođeni. Samim tim što su takvi, oni su i nesrećni. Navešću ljude koji ispadaju dno dna i krpe, ološi. Na prvom mestu će mi biti Marijana Zonjić, dozvolila si da budeš otirač sa kojima će da brišu noge...Moje mišljenje da je Dejan i sad, bez obzira na to sa Dalilom, nesrećan. Ne bi uopšte obraćao pažnju na druge ljude, da je srećan u ovom odnosu u kom je. Neću njega navesti, ali je to moje mišljenje prema tebi - rekao je Karić.

- Ja ne volim kad neko podržava tuđe mišljenje, a ne ustane i ne kaže svoje - rekao je Dejan.

- Ja vrlo dobro znam koliko je Janjuš nesrećan, jer je prokockao taj brak zarad ljudi koji to nisu zaslužili. Nadam se da će uspeti da povrati taj brak, samo da bude uporan. Mislim da je i Matora negde u dubini duše nesrećna. Zaboravili ste na devojku koja do deset sati već sedam meseci spava sama je nesrećna žena, a to je Irma. Druga osoba će mi biti Sandi, ne bi dozvoljavao sebi neke stvari koje je ovde radio, zarad svoje sreće, zbog kojeg imaju ljudi ovde jako loše mišljenje o tebi. Plače dosta ispod jorgana i ispod pokrivača. Navešću treću osobu, a to je Gruja. Posle svega što mu se dogodilo, nesrećan je zbog osobe zbog koje je ostavio ženu - nastavio je Karić.

Kurir.rs/M.M.

