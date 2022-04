MILICA KEMEZ PROGOVORILA O HAPŠENJU I PROSTITUCIJI: Nakon informacije da je RIJALITI ZVEZDA iza REŠETAKA, otkrila ŠOK DETALJE!

Bivša zadrugarka i sadašnja voditeljka Milica Kemez ostala je zatečena, kada se po medijima pročula informacija da je uhapšena navodno zbog elitne prostitucije, nakon čega je odlučila da progovori o svemu.

Naime, mediji su stupili u kontakt sa Milicom kako bi je upitali za komentar, budući da se po mnogim komentarima aludiralo na nju.

- Ma, šta vam je ljudi? Što me svi zovete? Nije mi dobro! Da li vi pratite televiziju? Kako sam mogla da budem uhapšena, a bila u emisiji! Ja ne znam šta je ovo i odakle vam ta informacija. Samo zato što je neko tamo napisao da je to devojka koja ima tužnu priču životnu! Sram bilo svakog! Ja sam u životu sve stekla svojim prstima! Nisam se bavila nikada prostitucijom, bolje bi bilo da jure prave priče i da pomažu narodu, nego što se ljudi bave mojim životom! Ja svako jutro ustajem u 5 sati da bih se spremila za emisiju, ljudi mogu da me vide svaki dan da se bavim svojim poslom! - govori Milica za Republika.rs i dodaje:

- Ima da se pozabavim ovim na sudu! Od sada ću sve da tužim, pa da skupim pare za plac, kad me već za to prozivaju! Neka me ostave na miru! Ja ne mogu da dođem sebi, zovu Boru, zovu moju sestru, na šta to liči? Bolje da ćute, nego da ja krenem da pričam šta sve znam!

