MILJANA GA MOŽE MAZATI G*VNIMA! Kulićkin dečko na STUBU SRAMA u Zadruzi: Ona će tek početi da ŠEFUJE! (VIDEO)

Tokom "Igre istine" u Zadruzi Lepi Mića izneo je mišljenje o ljubavnom trouglu koji čine Miljana Kulić, Lazar Čolić Zola i Nenad Macanović Bebica.

- Kako ti komentarišeš situaciju između Bebice, Miljane i mene. Da li je Bebica stvarno lud ili nije normalan? Deset godina si u rijalitiju, verujem da ovako nešto nisi video - govorio je Zola.

- On je vanzemaljsko biće. Iskreno, meni on nije jasan. Ovako nešto nikada nisam video do sada. Može ga Miljana mazati go*vnima, može ga pljuvati, on ni na šta ne reaguje. U životu nisam video takvu osobu, koja dozvoljava da neko toliko pi*a po njemu. Miljana je rekla da ona 'drži ključeve u rukama' kada je ova situacija u pitanju - govorio je Mića.

- Ona je pokušavala mene da ucenjuje, želela je da ide na Rajsko ostvrvo, ali ja na to nisam pristao i hvala Bogu što nisam - dodao je Čolić.

- Mislim da ovo nije kraj i da će se ovde svašta desiti. Miljana će tek početi da šefuje. Vi ste jedna specifična priča, vi se jako volite. Što se tiče Bebice, mislim da on nije normalan... - izjavio je pevač.

- On ili se smeje ili plače - dobacila je Mina.

- On je čovek koji nije nromalan, njega boli ku*ac za mamu, za tatu, za decu... Bolestan. Juče je gledao u jednu tačku osam sati - dodao je Mića.

- Da li je moguće da ti kada spominješ decu, on sedi i smeje se! Kako je ovo moguće? - viknula je Mina.

- Miljana, otrovna si! Šta ovo radiš muškarcima? Mislim da je Zola doživeo jedan 'nokdaun' i da prvi put razmišlja trezveno i kako treba - rekao je Mića.

- Mene zanima kako bi on reagovao da me vidi sa njom - dodao je Lazar.

- Ma ne bi se zakašljao veruj mi! On je kralj! - smejao se pevač.

- Pa šta li je to? Je l' to ljubav? - čudio se Zola.

- Bebica je i dalje u šoku - smejao se Mića.

- Mene će ona naterati da se ja stvarno sprdam sa njom. Bukvalno mi je rekla 'Zola ne znam šta ću sa psihopatom' - dodao je Zola.

- On je čovek pun entuzijazma i sreće - nastavio je pevač da se šali.

