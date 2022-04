DEJAN JE OPSEDNUT RIJALITIJEM: Aleks Nikolić će ga OSTAVITI čim izađu napolje! Zadrugari osuli ŽESTOKU paljbu po Dragojeviću!

Miki Đuričić je nakon svađe sa Dejanom Dragojevićem otišao u rahabilitaciju gde je razgovarao sa Sandijem Kojićem o Dejanu i njegovom ponašanju:

- Ma on je manijak i psihopata. Aleksandri nije ni do čega, a on je namerno udara jajima. Psihopata - rekao je Miki.

- Ova će ga ostaviti nakon rijalitija - dodao je Sandi.

- Ja znam da nisam cvećka, psujem Irmi tatu u kolicima, ja sam takav, ali nisam kvaran kao on, kako bih ga naučio pameti. On nije normalan, opsednut rijalitijem, ja to ne mogu da verujem. Njega Dalila prevarila, a on za crni sto samo - rekao je Miki.

