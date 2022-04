NJEGOVA ŽENA MI SE JAVILA! Zadrugarka otkrila sve o ODNOSU sa oženjenim muškarcem, tražio joj 1000 € na ZAJAM, a onda usledio ŠOK

Nakon emisije "Gledanje snimaka", Milana Šarac Mima je porazgovarala sa Minom Vrbaški o problemima sa Nikolom Grujićem Grujom.

Mina ju je posavetovala da treba da prekine tu priču što pre, a Šarčeva se osvrnula i na današnje informacije koje je izneo Dino Dizdarević, da je Mima proganjala oženjenog čoveka sa kojim je bila i njegovu suprugu.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kad je Dino ovo rekao, znala sam da je izašlo. Ona (žena muškarca sa kojim je bila) mi je pred ulazak u rijaliti slala poruke kako će da me uništi. Ja sam je izrevoltirana zvala sto puta, pisala poruke, znaš šta sam pisala, blam života. To se sve tako desilo, katastrofa. Predstavio mi se lažno, ja sam kod njega išla kući. Posle mesec dana mu ušla na Instagram, vidim ženu, ja u šoku, ne znam šta se dešava. Prvo sam ćutala pet dana, pa onda... I on meni kao: "Ona je psihopata, proganja me, ona je luda". Ja pređem preko toga, onda je počeo da me ucenjuje. Traži 500 evra, pa 800, pa hiljadu. Došlo je do toga da mi traži da mu prepišem automobil da ima punomoć. Posle sam ja skontala, sve manje i manje para imam. Na kraju kad sam rekla da nemam više kod sebe... A ima ljude koji ga čuvaju. Da je to neko ko nema para, pa hajde... Onda kad nisam htela da dam za autom, tad sam skontala koliko ima sati. Onda mi je uzimao telefon, nije dao da se javljam mami, da ne bih nešto rekla. Zato me je neki Grujin pogled podsećao na njega. Pokušalava sam da presečem, ali sam ga zavolela... Nisam htela istu grešku u životu, ali eto... - govorila je Mima.

- Kad čovek ostavi ženu svoju zbog nekog drugog, taj neko će i tebe ostaviti zarad nekog trećeg - dodala je Mina.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

02:45 UŽIVO! POČELA JE POSLEDNJA ZADRUGA: Vatromet osvetlio nebo iznad Bele kuće, a prva se u rijalitiju pojavila ONA! (KURIR TV)