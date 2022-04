DALILA SE SUOČILA SA FILIPOM I ANĐELOM! Car ogolio dušu, a kad je Dragojevićka prišla manekenu DOBILA HLADAN TUŠ! Pokazao joj ZUBE

Dalila Dragojević ipak je odlučila da prvo razgovara sa Filipom Carem, a onda su seli pored bazena ušli u duboke teme, a nakon toga je popričala sa Anđelom Rankovićem.

- Tvoje mišljenje je da sam otišla u odnos da bih potusnula tebe, sve i da je tako treba da me pustiš - rekla je Dalila.

- Ti mene čečkaš, ali pričaću - dodao je Car.

- Prepiši sve ovo mom čačkanju - odbrusila je Dalila.

- Je l' si rekla da ti je teško? Da mene voliš? - pitao je Car.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da, nisam rekla da želim da potisnem. Rekla sam sve i da je tako da me pustiš - nastavila je ona.

- Ja Dalilu nisam ostavio jer je nisam više voleo, nego jer su mnoge stvari neispravne. Nisam spreman da prevaziđem sve to, u tom momentu nisam bio u stanju da razgovaram sa tobom kao što razgovaram sad. Ja prihvatam da ti kažeš da ti je prijalo da kažeš da provodiš vreme sa nekim momkom, tako je i meni prijalo. Ja mogu sa tobom da idem da pričam ozbiljno i da se sprdam i da iz tebe izvučem sve, kao jutros u krevetu i budem dosadan - pričao je Filip.

- Mogu i ja sve to - dodala je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Možeš, ali ne možeš da me lažeš. Ustala si ti da rešavaš, to je kao da ja idem i objašnjavam se Ani Jovanović. Je l' se mojim prijateljima desilo nešto što sam pričao sa tobom? - smejao se Car.

- Sa Anđelom ubijaš 100 muva. Mene, tu je Matora, Đedović, pa mi kažeš da se perem na 90 stepeni. Jedno pričaš meni, jedno Matoroj, jedno Đedoviću - rekao je Car.

- Nikad neću da provodim vreme sa tobom, jer ne znaš da pričaš sa mnom i nikad nisi znao. Vodi se svojim teorijama. Sa tobom ne vidim perspektivu, to znaju pticu na grani - odbrusila je Dalila.

- Šta ćeš pričati za mene sa Anđelom? Prvo si pomislila da ćeš da pričaš sa Anđelom i Filipom. Šta ćeš da pričaš vezano za mene? - pitao je Filip.

- Saznaćeš svakako. Sad si kao na početku našeg odnosa, a to niko ne vidi, nego samo ja - rekla je Dalila.

- Ti nećeš da budeš iskrena, a kad petljaš, ja pojačam, pa ode sve u pi*du materinu - nastavio je Filip.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ti si arheološki nalazište, nalaziš se ispod dna - rekao je Car.

- Ja sam blago, ne interesuje me uopšte šta pričaš. Sve što vidim, a ne vide drugi, na taj način manipulišeš - dodala je Dragojevićka.

- Ja kažem sa strane na koje načine ćeš sve da probaš sa mnom, ti si bila u stanju da se vratiš Dejanu - poručio je Filip.

- Taj odnos da se spominje, više mi je muka od toga. Ne diram momka, ne gledam ga, niti pevam - odbrusila je Dalila.

- Znaš šta je jedino iskreno u tvom životu? Mene si zavolela kao Boga, ali zlo u tebi ti ne da da budeš normlana, a voliš me. Volećeš me još dugo i tako se desilo - pričao je Filip.

- Zavolela te jesam, da ću te voleti dugo, to ti misliš. Rekla sam ti sve jutros. Ja ću ići da pričam, normalno da ću ići - govorila je Dalila.

- Šta ćeš da pričaš po pitanju mene? Sa Matorom ili Anđelom? - pitao je Car.

- Sa Anđelom da vidim kako on reaguje na neke stvari. Ja znam njegove mišljenje, njega ovo ne zanima, rekao mi je da zna da se upušta u kompleksan odnos - objasnila je Dragojevićka.

Dalila Dragojević prišla je Anđelu Rankoviću, kako bi mu objasnila šta se izdešavalo sa Filipom Carem.

- Razgovarala sam sa Matorom, da je ona poverovala za stvari za tebe. Došlo je do razgovora, rekla sam mu neke stvari, a on smatra da je ovo sa tobom da bih ja potisnula osećanja prema njemu. Ja sam rekla da mi se ti sviđaš. Rekla sam mu da tebe ne intersuje šta ja pričam sa njim - započela je Dalila.

- Rekao sam ti samo jednu stvar da ću zameriti i da neću preći preko toga, da neko pravi budalu, a došlo je do toga. Ne vidim potrebu da razgovaraš toliko dugo sa osobom sa kojom si razjasnila neke stvari. Razgovor me ne interesuje, sve i da si pričala najlepše o meni. Kad se ti i ja šetamo do pola 7, a od 8 do 11 sediš sama sa nekim sa kim ne želiš, možda je ispravo za tebe, njega, ali tu nema mesta za mene. Ja sam bio spreman na rizik i prihvatiti mnogo toga ovde i napolju, sad mi to pada u vodu - govorio je Anđelo.

foto: Printscreen/Zadruga

- Rekao si da nećeš imati problem sa tim - dodala je Dalila.

- Takav razgovor je trebao da se vodi pre ovoga. Došla si posle toga. Lepo sam ti rekao - dodao je on.

- Ja sam njemu rekla da se više ne vidim sa njim. On je rekao da ne treba da vodim razgovor sa tobom ni 20 minuta - nastavila je Dalila.

- Ja mislim da ne treba ni 20 sekundi, ne interesuje me - odbrusio je Anđelo.

- On misli da treba da pričamo, a ja ne smatram. Stoje da su moje emocije normalne, ali ja želim da idem drugim putem, kao da se to nikome nije desilo - pravdala se Dragojevićka.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja ne igram igru sa osobom, ne kažem da ti igraš igru. Neko može da prelazi, obnavlja odnose. Ne možeš da prespavaš pola dana, pa se setiš u osam uveče meni da kažeš - nastavio je on.

- Kako mogu da znam da treba da ti kažem da će biti razgovor, kad si rekao da tebe to ne interesuje - rekla je Dragojevićka.

- Postoje prioriteti. Možemo da nastavimo da se družimo, ali neće biti priče da će ovde bilo šta da bude - istakao je Anđelo.

- Sve si odradio kako treba - dodala je Dalila.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)