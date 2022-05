GRUJA IZNEO SVE DETALJE SUSRETA SA BIVŠOM ŽENOM: Pevač priznao da je bio RAVNODUŠAN, pa ga cimer UPLAŠIO da je NASEO NA FORU

Nenad Aleksić Ša i Filip Car ugostili su Nikolu Grujića Gruju u radio-emisiji kako bi izneo detalje privatnog života.

Gruja je otkrio kako mu je bilo kada je sreo bivšu suprugu napolju.

- Meni su to bile lepe vesti, ne moram da razbijam glavu šta će biti napolju, da li ću viđati decu... Naš lični dogovor je da ja viđam decu kad god poželim i da nemam nikakvo ograničenje. Najnormalnije se ponašala - počeo je pevač.

- Nismo smeli da komuniciramo. Jedino što znam je to što je stajalo u papirima. Iskreno da ti kažem, videti je prvi put posle osam i po meseci... Očekivao sam da će mi mnogo teže pasti, okej je prošlo. Jeste ona vidno razočarana, ali nije ona tip koji će da se sveti preko dece. Ona je idealna osoba, neko ko je prava majka, pre svega - pričao je Gruja.

Da li ti je to još jedan dokaz, to kad si video suprugu i da je prošlo okej, kako kažeš, da ti stvarno Mimu voliš?

- Pa iskreno, da. Čistije mi je u glavi, jer sam se bojao. Bio sam ravnodušan pri tom susretu, da li od šoka ili od stanja emocija, a ja ipak mislim da je stanje emocija. Navodi se da sam ja privržen svojoj deci... Ne znam kako da gledam sve ovo, video sam po njoj da nije ravnodušna. Video sam da se rasplakala! Nismo komunicirali, ali je dovoljno je da je pogledam - rekao je Gruja.

Izađeš, Mima želi da ide na svoju stranu, da li bi se potrudio da ispraviš neku grešku?

- Nadam se da neće doći do tog razilaženja između mene i Mime. Smatram isto tako da nije normalno da ja nešto pokušavam. Ima tu hiljadu razloga. Bićemo i te kako u korektnim odnosima zbog dece i vidim da nema taj gard i mržnju. Nisam to primetio. Nemam šta da kažem lošu i mogu samo reči hvale da govorim. Meni se desilo to što mi se desilo, udaljili smo se. Taman posla da je smršala, dobila je i neku kilu od pre nego što sam ušao... Bio sam malo u šoku, ali zašto bih ja bio u nekoj vrsti depresije, kada je to nešto pozitivno što mi se desilo - pričao je Gruja.

Zašto sada, kad je rešeno sve, deca su tu uz tebe, se ne vratite ti i Mima vašem odnosu?

- Dogovor je bio da se ne gleda rijaliti. Pretpostavljam kad nije bila tu, dete je pogledalo rijaliti i razlog što su oni otišli iz kuće je taj što su gledali rijaliti. Stoji mi taj poziv u glavi i u podsvesti. Mislim da bi bilo najpametnije tako - rekao je Gruja.

E samo da ti kažem. Čim pričaš to po dogovoru za viđanje. Da ti objasnim da si ti izgubio starataljestvo za decom, a dobio si najgluplji model... U ovom trenutku nemaš starateljstvo, zato se i određuje model. Naseo si na foru! Ako neko ne želi da bude sa tobom, ti nećeš viđati decu. Okej, ja ti pričam šta je na papirima. Bolje da si došao do mene da pričamo, jer si dobio model viđanja dece po dogovoru. Kakav model po dogovoru? To ti samo pričam. Ili ti nešto muljaš ili je nešto drugo - rekao je Đedović.

