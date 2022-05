ŠOK, ALEKSANDRA SE SKIDALA ZA CARA?! Dalila iznela SKANDALOZNE TVRDNJE o devojci bivšeg muža: Nastao OPŠTI KOLAPS U BELOJ KUĆI!

Zadrugarima je pušten klip na kom su imali priliku da vide svađu Dejana Dragojevića i Aleks Nikolić oko odlaska kraj bazena gde se nalazila Dalila Dragojević.

Aleks Nikolić je ustala da komentariše klip.

- Ovo je bilo pre onog klipa gde smo seli na stepenice. Meni je bilo čudno što on hoće baš da sedne kod bazena, a nikada nije hteo. To je bilo u jeku njihove svađe - rekla je Aleks.

Dalila Dragojević je dobila reč.

- Ne znam šta se dešava, ne mogu da ih pohvatam niti se trudim. Iskreno, umorna sam od tih tema, kao da se vraćamo na početak te njihove veze. Ne namećem se nigde, pa sam opet tema. Ko tu konstruiše? Ja to ne znam, ne ulazim i ne zanima me. Pritom, komentar da neće da sluša komentare njegove bivše žene. Pa ne može da ih sluša, ako me ne dira, ne bocka, ja onda nemam potrebu da skačem. Muka mi je više od toga i jako mi je glupo ta nedelja što dolazi. Bolesno mi je! Prvo mi je bolesno to što ja živim ovde sa bivšim mužem, mojim momkom i devojkom mog bivšeg muža, a bivšu devojku mog momka...Milane, meni Filip isto zna da prebaci i kad je isto ovako sumnjao kao Aleksandra, da ćemo se pomiriti - rekla je Dalila.

- E se*e mi se više od ovoga. Ja ne mogu da legnem tamo, jer sam bila sa njim pre sve godine - drala se Aleks.

- Uvek se poredi da nije ista težina. Bivša je bivša, bivši je bivši...Meni smeta, ja sam ljubomorna! Muka mi je više kad slušam da pojedine kažu da je Filip bio njihova greška. Ja u se**u gledam neke druga stvari (smeh). Nemojte da lažete, da se**te, svaka bi, čast pojedincima, bila sa Filipom. Čula sam od osoba da je znala da skine majicu, da ostane gore gola, kad je Filip tu. Ne želim da budem deo ove teme. Ne gleda me stvarno. Ja sa njim imam sr**a, mogu ovde haos da napravim, jer znam kakva je njena glava, ali me to ne zanima - nastavila je Dragojevićka.

- Sad odjednom se kao provlači ta tema da me Filip zanima - rekla je Aleks.

- Meni na primer, evo ja sam sa Filipom. Ne treba da mu verujem i da ništa ne postoji, ali je meni danas zasmetalo jer on zastupa danas Sanju. Nemojte mi meriti težine. Meni to smeta, nema šta on nju da zastupa! - rekla je Dalila.

Filip Car je ovom prilikom dobio reč.

- Meni je iskrenija sada, iskrenije sada verujem u zaljubljenost i ljubav Aleksandre, jer je ovo Aleksandra. Mislim da je ovo sad ona, da je ono u početku, mislim ne znam, nije mi bila Aleksandra koju poznajem. Ja bih tada zaspao sa metlom, probudio se sa šerpom. Ovo je meni Aleksandra koja voli Dejana, zaljubljena je, ljubomorna, posesivna. Svađamo se ovde oko nekih gluposti, pa ne može on da preseli bazen na sat vremena. Ja sam na nju navikao ovakvu. Žene kad imaju to u sebi, kao što ima Aleksandra, kao i Dalila jer su slične po toj ljubomori, one su top kad nisu zaljubljene - rekao je Car.

Dejan Dragojević je ustao da prokomentariše.

- Za ovo mene nije ljubav i nije odnos. Rekao sam joj da nam ne trebaju klipovi i komentarisanje, a kad treba da priča o preslvačenju, zanemi - rekao je Dejan.

- Nemoj da vam se skinem gola ovde, ne smarajte me i ti i ona - skočila je Aleks.

- Ovo sad u njoj radi rijaliti. Kakvu sam ja raspravu imao sa tobom u garderoberu - pitao je Dejan.

- Dobro, ali nemojte da me terate da se skidam gola...Sad ja trebam da gledam ko je ušao i da li je on tu. Ne doživljavam ja njega kao muškarca više - drala se Aleks.

