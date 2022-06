DALILA OTKRILA NOVE DETALJE UGOVORA SA PRODUKCIJOM! Tražila je dodatni novac za OVO, Dragojevićka prekršila PRAVILO U NALETU BESA!

Dalila Dragojević i Filip Car svakog utorka unapred znaju da će se posvađati, ali još uvek nisu uradili ništa kako bi tu svađu izbegli.

Uz veliku količinu alkohola neretko im se razveže jezik, pa pored sočnih psovki proleti i neka informacija koja je strogo zabranjena.

Kao što je već rečeno bezbroj puta, učesnici ne smeju da iznose detalje svog ugovora sa produkcijom, a Dalila je u naletu besa učinila upravo to.

foto: Printscreen/Pink

- Produkcijo, donesite mi papir da se odričem svih svojih honorara, ako ovaj dečko bude promenio svoj stav svakog utorka, do kraja ovog rijalitija, da kad izgubi pare da se ponaša normalno. Nećeš, mogu da potpišem to, bićeš isti do kraja.

- Jel si ti jedan utorak kad si htela da idemo da spavamo ja otišao da spavamo? - pitao ju je Car.

- Ja nikada nisam htela da idem da spavam. Da li ti znaš da sam ja kada sam došla kod Milice Mitrović kada sam došla na potpisivanje ugovora za Zadrugu 5, da sam tražila novac da imam za žurku, i da mi je rečeno da zbog toga što uvek učestvujem na žurkama mogu da dobijem novac za žurku. Nisam tražila ništa preterano, znaš koliko sam tražila.

- 1.000 dinara? - pitao je Car.

- 1.000 dinara. Ništa više od toga tražila nisam. Dalila, ti si neko ko ostaje na žurci uprkos svemu - otkrila je Dragojevićka jasno i glasno detalje ugovora.

Kurir.rs/M.M.

