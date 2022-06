OCA SAM VIDEO 10 PUTA U ŽIVOTU: Zola ispričao tajne života koje niko ne zna, a ako bude imao ŽENSKO DETE ovako će se ZVATI (VIDEO)

Lazar Čolić Zola u dvorištu Bele kuće otvorio je dušu svom najboljem prijatelju Filipu Caru i Dalili Dragojević.

On se setio svoje pokojne bake i otkrio do sada nepoznate detalje iz detinjstva.

- Joj, setim se, pre, dođe baba kod nas u stan, da meni 100 eura, pa da mami 100 evra, mama kad ode u kuhinju ona meni tap u ruku, ja klinac, odem u kupatilo posle da vidm šta je, a ono još 100 evra. Koliko me je gotivila... Jedino sam muško u familiji, još odrastao bez oca, bila je slaba. Gledala me uvek iz nekog sažaljenja... Stalno je psovala, majku mu je*em on tebe da ostavi, imaćeš šta god poželiš i stvarno sam sve imao - laptop, kompjuter, motor, sve što sam poželeo... - govorio je Zola.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne, biće joj sad 4 godine. Kad je bila sahrana, ja sam plakao kao lud... Napisao sam na papiru neke veče vezane za nju i rekao sam ako ikada budem imao žensko dete, zvaće se Ljubica, po njoj... - nastavio je.

- Moj otac je otišao, nema čoveka... Za vreme rata, samo je otišao, nema ga, a kome da kaže da je trudna... Ko će šta reći, rekla je babi, ali se plašila dedine reakcije... Ali baba je presadila to dedi i on je rekao da rodi, kao 'naš je'... Nakon 12 godina, mama je htela da radimo DNK ali na kraju nismo jer je sve priznao, sad se čujemo jednom u dva meseca. Video sam ga u životu nekih desetak puta... - govorio je Čolić.

foto: Printscreen/Zadruga

- A gde je on sada? - pitala je Dragojevićka.

- U Nemačkoj, ima ženu i dve ćerke - odgovorio je.

- Jao, užas - potrešeno je izustio Car.

Kurir.rs/K.Đ.

