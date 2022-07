U ZADRUZI OSVOJILA 25. MESTO, A SAD RAZVEZALA JEZIK Pokajala se zbog veze sa Zolom, a evo šta misli ko će biti POBEDNIK RIJALITIJA

Bivša rijaliti učesnica Nevena Savić progovorila je o Zoli i planovima koje ima u spoljašnjem svetu.

Nevena Savić, nedavno je napustila "Zadrugu" i osvojila 25. mesto u rijalitiju, a sada je priznala koliko se kaje zbog odnosa sa Lazarom Čolićem Zolom koji ju je samo iskoristio kako bi bivšu napravio ljubomornom.

Ona je za Informer.rs najpre otrkrila kako se adaptirala na spoljašnji svet nakon 10 meseci provedenih u Zadruzi.

foto: Printscreen/Zadruga

Kako se osećaš od kada si izašla iz rijalitija?

- Još uvek se privikavam na ljude,osećaj je jako čudan jer sam bila izolovana deset meseci. Ali mi u brzoj adaptaciji na spoljni svet jako pomažu pozitivni komentari ljudi koje srećem kao i poruke podrške koje dobijam po ceo dan.

Da li postoji nesto sto zameras sebi?

- Sebi zameram vezu sa Zolom,to mi nije bilo potrebno uopste.

Kako sada gledaš na Zolu nakon svega sto ti je uradio?

- Iskreno sam verovala da ima emocije prema meni, ali sada posle svega nemam komentar za tu osobu.

foto: Printscreen

Da li misliš da je on bio sa tobom samo da bi povredio Miljanu?

- Nakon svega što mi je uradio ispada tako.

Koliko su bile jake tvoje emocije prema njemu?

- Jake toliko da sam imala planove sa njim van Zadruge.

Da li misliš da postoji neka iskrena ljubav u rijalitiju i koje su?

- Mislim da postoji. Grujina ljubav prema Mimi je iskrena ali to je jednosmerno.Kod Dejana i Aleksandre je obostrana ljubav, ali smatram da napolju neće funkcionisati jer Dejan želi da krene život iz početka. Želi da se ostavi poslovno i da se provodi i da nadoknadi sve ono što je propustio ulaskom u brak. Dalila i Car imaju nenormalnu strast, ali nema ljubavi.

Šta mislis ko ce da pobedi?

- Dejan.

Da li ćeš se javiti Zoli kada bude izasao iz rijalitija?

- Nikako, to je osoba koja je na svaki način pokušavala da me ponizi. Ali niko ne moze da ponizi nikoga, čovek jedino sam sebe može da ponizi. Smatram da će se on meni javiti kada izađe.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

02:45 UŽIVO! POČELA JE POSLEDNJA ZADRUGA: Vatromet osvetlio nebo iznad Bele kuće, a prva se u rijalitiju pojavila ONA! (KURIR TV)