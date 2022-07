EVO SA KIM DALILA DRAGOJEVIĆ IDE KOD OCA! Bivša Zadrugarka uhvaćena dok se pakuje za ŠEPAK, a društvo joj pravi OVA osoba! (FOTO)

Dalila Dragojević je već najavila da se sprema za put u Šepak gde se nalazi nje otac Huso Mujić.

Ono što je sve zanimalo je sa kim će bivša učesnica Zadruge ide jer je na svom Instagram storiju odbjavila da je pakovanje u toku.

foto: Printscreen/Instagram

Na sledećem storiju je pokazala kako pakovanje teče uz opsi fotke "Jedva čekanje", ali i dalje nije bilo pomena ko će ići sa njom u Šepak.

foto: Printscreen/Instagram

Na sledećem storiju je bilo jasno da sa njom ide Marijana Zonjić, njena najbolja drugarica.

foto: Printscreen/Instagram

Njih dve su završile šoping, a Dalila je Marijani, kao i ona njoj poklonila narukvicu poznatog brenda čime su se i pohalile na Instagram storiju.

- Sad tražimo stan za nas dve. U fazi smo traženja, hoćemo da nađemo nešto baš lepo za nas dve. Čim se smestimo, idemo do njenih, da posetimo njene, naravno otići ćemo u tu kuću. Treba da se očisti i da se sredi sve to. Biću sa njom, naravno, da joj budem podrška. Biće to uskoro - rekla je Marijana u razgovoru za Pink.

1 / 5 Foto: Printscreen/Instagram

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:13 Dalila i Car se pomirili