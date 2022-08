EMOTIVNA ISPOVEST MILICE VESELINOVIĆ: Grcala u suzama zbog Mensura, ogolila dušu pa progovorila o odnosu sa Minom Vrbaški! (VIDEO)

Posle odgledanog priloga odnosa Mine Vrbaški, Mensura Ajdarpašića i Milice, Ivana je razgovarala sa Veselinovićevom koja joj je kroz suze otvorila dušu o svemu.

- Da ti je neko rekao da ćete tako brzo da završite vezu i raskinete da li bi verovala? - pitala je Ivana.

- Teško mi je jer znam koliko mi je bilo teško, a nisam mogla da prikažem neke stvari. Nisam verovala da će da nas poremeti, jesam mu pravila pritisak i ljubomorisala ali on se dosta borio. Posle poziva sve se poremetilo. Žena u pozivu lepo je rekla da nismo istih cipela i slažem se sa tim. Gledam ovo i teško mi je zbog sebe jer vidim koliko sam zapravo jaka. Nisam htela da pokažem da me boli i pogađa, ali on je znao da mi je mnogo teško kad su bili njihovi pokloni - rekla je Milica.

- Jel žališ sebe? - pitala je Ivana

- Ne. Ne znam zapravo. Znam koliko sam tad patila za nekim stvarima a on se ljutio i govorio da imam i pažnju i poštovanje. Ja sam kao kuče čekala zagrljaj i poljubac jer sam se nadala da se nećemo tako lako pustiti. Drago mi je što sam uspela i ojačala, što nisam pala psihički - rekla je Milica

- Sa ove tačke gledišta ko snosi odgovornost za raskid? - pitala je Ivana

- Porodica kao porodica, mogu da budu ljuti i moji i tvoji zbog našeg ponašanja. Najgore im je bilo kad vide te naše svađe, ali ne bi ga se odrekli. Ja sam i tad pričala da je on bio svestan koliko su informacije iz spoljnog sveta uticale - rekla je Milica.

- Rekla si da sis e osetila kao kuče, a mnoge devojke su bile ljubomorne i govorile da im neko poklanaj pažnju kao on - rekla je Ivana.

- Prva tri emseca sam bila devojka koja je imala najviše pažnje u kući.- Mi smo raskinuli pa s evratili i mesec dana je svi bilo okej posle je i Mina ušla. Meni su na početku svi zavideli i u kući i spolja. Imala sam najlepša jutra i večeri. Ja ne znam gde je taj Mensur, on od decembra ne postoji i nestao je - rekla je Milica.

- Jel si mu oprostila odnos sa Anom Jovanović? - pitala je Ivana

- Nisam zaboravila - rekla je Milica.

Kurir.rs/M.M.

