ŠTA SI TO MULJAO, STEFANE KARIĆU?! Misica UCENJUJE bivšeg dečka, otkrila sve njegove MRAČNE tajne! DRŽI GA U ŠACI!

Misica Jovana Ljubisavljević ima Stefana Karića u navodno šaci, pa ga sada, nakon što su raskinuli, ucenjuje i stalno mu je za vratom!

Naime, ona nije očekivala da će se Stefan tek tako olako složiti s njom da treba da raskinu, pa sada kipti od besa! Jovana je bila ubeđena da će Stefan da je juri i nakon raskida i da će je moliti da se pomire - rekao je izvor Skandala.

- Međutim, on se dečko pomirio s tim da im ne ide i nastavio je svojim putem, misli da je tako najbolje za oboje. E pa od toga ona sada ludi i rešila je da ga ucenjuje. Navodno zna da je Stefan imao kratku avanturu sa jednom udatom ženom koja ima opasnog muža, pa mu sada preti da će da kaže sve tom čoveku i tako mu napravi problem. Za sada ćuti jer je Osman Karić uticao na nju i objasnio joj da su to ozbiljne stvari kojima ništa neće dobiti, već će samo samu sebe uvaliti u probleme, tako da se ona za sada smirila, ali gori od ljubomore. Inače, u priču je upletena i Marijana Zonjić za koju se spekulisalo da je Stefan s njom imao seks u šteku tokom rijalitija. Koliko ja znam, to nema veze sa istinom, međutim, Jovanu je neko iz rijalitija ubedio da se to ipak desilo, pa je ona sada na ivici da napravi haos. Sreća da poštuje Osmana, pa samo zbog njega ćuti o aferi sa udatom ribom, ali je veliko pitanje do kada će to da traje - zaključio je izvor.

