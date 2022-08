ANĐELA ĐURIČIĆ OTVORILA DUŠU: Deset meseci boravila sa zadrugarima a sad OPLELA! Iznela i svoje buduće PLANOVE

Bivša rijaliti učesnica Anđela Đuričić odgovorila je na pitanja koja su najviše zanimala javnost posle njenog rijaliti učešća.

Anđela je otkrila šta misli o Lepom Mići sa kojim je imala sukob.

- On ne voli kad neko ne igra onako kako on želi, već svojom glavom. Ja sam takođe osoba koja nema dlake na jeziku, tako da ću govoriti sve što mislim, ukoliko dođe do sukoba mišljenja.

U kakvom si odnosu sa Mensurom sada?

- Mensur i ja smo drugari, uvek ću se videti sa njim, popiti kafu. Ne bih pridavala tu previše na značaju.

Filip Car i ti ste u prijateljskom odnosu. On je jednom prilikom izjavio rekao da mu je čudno jer s si u nekom odnosu sa Mensurom, ali da nije razočaran u tebe.

- Nije razočaran. Ali ja nisam isto očekivala to, dok sam bila u rijalitiju, tzamo sam samo videla stvari koje su za crnim stolom. Moja porodica mi je rekla da su mi Fran, Mensur i Filip, pored još par ljudi bili prijatelju, onda ću se vrlo rado videti sa njima. Oni su mi govorili sve u lice, a ljudi neka pričaju šta žele. Na njih gledam isključivo kao na prijatelje.

Da li te je iznenadio ponovni susret Maje i Care?

- Filip je lud u svojim ljubavnim odnosima, Maja takođe. Od njih se svašta može očekivati. Dobra sam sa oboje, ne bih dalje komentarisala.

Šta misliš o odnosu Gringa i Dalile?

- Ne bih komentarisala, ne pratim tu temu. Iskače mi stalno nešto u vezi njih, ali ne zalazim u taj odnos.

Raskid Jovane i Karića, kako to komentarišeš?

- Danas se sve očekuje, sve može da se dogodi. Ništa nije neočekivano, ni čudno. Ljudi raskidaju, mire se, sve je to sastavni deo života.

Da li si ti zauzeta?

- Nisam, odavno sam ljubavno slobodna. Smtaram da će tako ostati neko vreme, jer me ljubav ne zanima trenutno, fokusirana sam na neke druge stvari.

Kako teku poslovni planovi?

- Planiram da preselim posao u Beograd, uskoro ću neke stvari realizovati, neću još da otkriva.

Kada ćeš se preseliti u Beograd?

- Imam neke ponude, kada budem zaista sigurna, tada će do toga dođi. Uvek ću živeti na relaciji Crna Gora - Srbija.

Neko si ko propagira porodične vrednosti, kako bi tvoji prihvatili da napustiš Crnu Goru?

- Nikada je ne bih zauvek napustila, to ne bih podnela. Ja najviše volim svoju zemlju, ovo bi samo bila moja trenutna kuća.

