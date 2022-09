MILJANA KULIĆ PAKUJE KOFERE, SPREMILA TAKTIKU ZA BIVŠE! Marija već spremna, a još jedan član Kulića se sprema za Šimanovce! ŠOK

Rijaliti zvezda Miljana Kulić otkriva da će najpre u Šimanovcima ući njena majka Marija, sin Željko i ujak Perica, a ona će im se pridružiti u novembru, i to sa svojim dečkom Nenadom Macanovićem Bebicom.

Miljanu će u rijalitiju dočekati otac njenog deteta, Ivan Marinković, ali mu ona neće dozvoliti da vidi sina!

- Željko će u oktobru ući u "Zadrugu" s mojom majkom i ujakom, koji će ga čuvati i voditi u vrtić. Željko će svom biološkom ocu biti fizički nikad bliže, ali neće imati nikakav kontakt! Ivanu više nikad neću dati da vidi naše dete jer nije zaslužio, pokazao je da mu nije stalo do sina. Željko pati, stalno pita zašto samo on u vrtiću nema oca. Govorim mu da mu je tata u Americi... Kao što se ljudi koji se rode bez ruku naviknu na takav život, navići će se i moj sin.

foto: Printscreen/Instagram

Plašiš li se Ivanovih provokacija u "Zadruzi"?

- Sigurno će verbalno pokušati da me maltretira, ali ne plašim se, poješću ga za doručak! Bebicu će verovatno izazivati da se fizički sukobe, ali sam sigurna da mu to neće uspeti. Taj čovek je mrtav za mene, tako da neće moći da me povredi.

Dok si bila u bolnici, Ivan je izjavio da bi "voleo da si crkla". Kako si reagovala kad si to čula?

- Čovek koji sa mnom ima dete, a priča takve stvari, pokazuje da je ološ! Željko nema oca, zar treba da ostane i bez majke? Nije mi bilo suđeno da umrem. Nije Ivan te sreće, džaba se nadao!

foto: Printscreen Youtube

Ivan ponavlja da vi nikad niste bili u vezi i da je Željko nastao prilikom seksa na jednu noć.

- Naša veza je počela na televiziji. Bili smo vereni, dugo smo bili zajedno, a on sad može da izmišlja koliko hoće!

I Lazar Čolić Zola priča loše o tebi...

- Ivan je transparentan ološ, a Zola je prikriveni, možda i opasniji!

foto: Kurir

Planiraš li brak i decu sa Bebicom?

- Ko se opeče na mleko, i u jogurt duva! Zato još nisam spremna da se udam za Bebicu. Ne smem da zatrudnim narednih godinu i po zbog mog zdravstvenog stanja. To je dovoljno vremena da budem sigurna da je Bebica zaslužio da mu rodim dete, jer više neću srljati nepromišljeno.

Viđa li Bebica svoje ćerke? - Naravno! Ne bih mu dozvolila da zanemari rođenu decu. Ja nemam kontakt s njima, jer su previše male, ali mislim da će se jednog dana i to promeniti. On plaća alimentaciju, brine o toj deci.

