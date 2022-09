"MIKICA PRATI MOJE INSTRUKCIJE, ZORICA JE KLASIČNA BUDALA" Miloš Bojanić OPLEO posle LOMA koji je pevačica napravila njegovom SINU

Pevač narodne muzike Miloš Bojanić oglasio se nakon žestoke svađe svog sina Mikice Bojanića i koleginice Zorice Marković u rijalitiju "Zadruga".

Miloš je najpre objasnio da je njegov sin Mikica prvih nedelja boravka u Beloj kući bio ćutljiv, jer je poslušao njegove instrukcije uoči ulaska u rijaliti, ali da to ne znači da je naivan, naprotiv.

- Ponaša se prema nekim mojim instrukcijama, rekao sam mu da prvih mesec dana pusti da vi iskopate sve. Rekao sam mu: "Ne možeš ti odmah da komentarišeš nekog kog nisi ni čuo, ni video, samo da bi nešto rekao", vidim da se on toga pridržava. Mislim da sam mu dao pravu instrukciju. Znamo mi tu strukturu ljudi, osetio sam to i bio tamo. Prvih mesec, mesec i po dana treba da pusti da se situacija iskristališe, da se oforme grupice, klanovi pozitivni i negativni, i rekao sam mu da onda proceni kome će pristupiti. Pitao me je za savet, rekao sam mu da se tamo situacija menja iz minuta u minut, to su nepredvidive okolnosti. Mikica je izuzetno lepo vaspitan i nimalo nije naivan. Itekako je namazan, duhovit, ume sve, ali poštuje pravila koja sam mu postavio. Očekujem da će uraditi tamo dosta toga, da će se tek otvoriti i raspričati - rekao je Bojanić.

Zorica je, naime, još pre nekoliko dana istakla da o kolegi Milošu Bojaniću godinama nema lepo mišljenje, nakon što je pevač navodno jednom prilikom izjavio da bi "njena deca trebalo da pripaze, da se ne bi okliznula na koru od banane", što mu nikada nije zaboravila, a sukob nije rešen, budući da se od tada nisu videli. Miloš kaže da je reč o budalaštini, te da on to nikada nije izjavio.

- Ona je klasična budala! To nema veze sa vezom, prvo to nisam ja, ja sam veliki otac! Znate šta sam pretrpeo u rijalitiju, nikad nisam uzvratio. Psovke i takve vrste uvreda nikada nikome nisam uzvratio, a kamoli da ja prvi kažem nešto. Zorica što priča, to je totalna izmišljotina, ali postoji nešto drugo - počinje priču Miloš i dodaje:

- Jednom prilikom, dok je bila "Farma", došao sam kao gost i ignorisao je zbog njenih glupih izjava u vezi mene, koje je dala novinarima. Čak joj nisam objašnjavao što sam ljut. Nas dvoje nikada nismo imali neke svađe, netrpeljivosti, ali... Ona je žena koja ima jezik takav kakav ima, pa nekad iz sebi znanih razloga prokomentariše nešto ružno. Tada je komentarisala moje učešće na "Farmi", a ja kada sam došao, nisam došao da se svađam, već sam je ignorisao. To nije očekivala, jer smo kolege, proradila je njena sujete i to je to. Sve što je rekla o mom Mikici - sve je samo o sebi rekla. Pokupila je sve minuse, a s obzirom na to što sam opasan rijaliti igrač, a još bolji gledalaca - poene je dala mom sinu, od kog je napravila žrtvu, što je super, jer žrtve pobeđuju! Samu je sebe ubila, gore nije mogla. Zna se mesto Zorice Marković, a zna se i mesto Miloša Bojanića. To za šta me optužuje jeste nešto najniže na svetu, nikada ne bih udario na dete nekom svom kolegi, pa i bilo kome drugom.

Na pitanje da li je uzrok netrpeljivosti zavist zbog Bojanićevog bogatstva, o kom se godinama priča po estradnim kuloarima, pevač kaže:

- Nikada u rijalitije nisam ulazio iz materijalnih razloga, to znaju svi. Stalno svi pričaju: "Miloš Bojanić ima pet kuća, ovo, ono, kuću na moru", a ja sam u životu samo radio! Radio i ulagao u nekretnine, evo i dan danas. Bilo bi smešno da je Zorica Marković nisko pala toliko da mi zavidi, kao sad ja kada bih zavideo Bil Gejtsu ili Zdravku Čoliću. Meni je moje dosta, više sam napravio kroz svoj rad i ulaganje u nekretnine, nego što sam zaradio kroz pevanje. Ona je ko zna koji put u rijalitiju, to joj jedini izvor prihoda, a ja nikada nisam ušao u rijaliti zbog novca, to znaju i ptice na grani. To je razlika između mene i Zorice Marković. Ona je, ako ćemo pevački - solidan pevač, imala je solidnu karijeru, ali nikada nije bila Miloš Bojanić. Nikada nije osvajala Oskare popularnosti, nikada nije bila prva na estradi, pevač godine, nikada nije imala svetske hitove... Doduše, imala je hitiće, ali 90 odsto je bila svadbarski pevač, kraljica srbijanskih svadbi. Na romskoj svadbi nikada nije pevala, tamo zovu posebne pevače, sa posebnom dušom, a ja sam ih otpevao na stotine. Žao mi je što udara tako na moje dete, ali joj i hvala, da narod vidi kako moje dete reaguje - rekao je Bojanić.

