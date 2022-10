DEČKO JE PREVARIO SA DRUGARICOM, A MAJKA JOJ SE BORI DA OSTANE U ŽIVOTU! Jeziva životna ispovest zadrugarke, isplivali ŠOK detalji

Sofija Una Manić imala je težak period u životu kada ju je tadašnji dečko prevario sa najboljom drugaricom.

Aktuelna zadrugarka je pre ulaska na imanje u Šimanovcima, istakla da ju je ljubavni trougao Maja Marinković, Peva Raspopović i Aleksandra Subotić podsetio na težak period koji je i ona preživela.

- Doživela sam na svojoj koži izdaju, dečko mi je uradio isto što i Peca svojoj ženi Aleksandri Subotić. Mislim da dobar čovek nikada ne može da uradi tako nešto podlo, ja to ne podržavam i ne mogu da razumem. Nemam ništa protiv Maje, ne poznajem je baš najbolje, ali mi se ne dopada to što je uradila - ističe zadrugarka.

foto: Printscreen YouTube

Atraktivna brineta kaže da nikada nije prebolela neverstvo svog dečka i da svojoj najboljoj drugarici nije mogla da pređe preko izdaje.

- Teško sam podnela što je moja najbolja drugarica bila sa mojim dečkom. Ne znam da li mi je u tom momentu bilo gore što me je izdala osoba koju sam doživljavala kao sestru ili što me je ponizio muškarac kome sam slepo verovala. Nisam mogla da oprostim izdaju i zlo koje su njih dvoje naneli, kada se sve to desilo izašla sam iz cele priče.

foto: Kurir Arhiva

Manićka ističe da je život nije mazio i da joj je najveći oslonac u životu majka za koju živi i zbog koje je spremna da se bori.

- Imam bolesnu majku, svašta smo preživele nas dve nikada nas život nije mazio. Bilo je trenutaka kada smo bile sam, prepuštene na milost i nemilost. Imala je više operacija, bori se da ostane u životu. Najveća snaga i motivacija mi je baš ona, želim da mi što duže poživi i da joj bude dobro - pričala je tad kroz suze Sofija.

Podsetimo, pre ulaska na velelepno imanje, Sofija je učestvovala u rijalitiju Bar, koji se emitovao na Kurir televiziji.

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

10:45 Maja Marinković dala izjavu u policiji