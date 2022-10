"ŽENA IMA POVERENJA U NJEGA, ALI MAJA GA PROVOCIRA!" Moka Slavnić o odnosu Zvezdana i Maje, pa potkačio Ćertića!

Tokom "Gledanja snimaka" došlo je do rusvaja u Beloj kući nakon klipa razgovora Maje Marinković i Zvezdana Slavnića.

Zbog povezivanja sa ovom zadrugarkom, Zvezdan je odlučio da prekine komunikaciju sa svim zadrugarkama, a kad je ovo saopštio, Jelena Golubović se pobunila i upitala ga da li to znači da će na njegovom rođendanu prisustvovati samo muškarci.

Uroš se izvinio svim devojkama i objasnio da to nije ništa lično, pozvao ih ponovo sve na proslavu rođendana i ponovio da samo prekida komunikaciju sa njima da bi prekinuo sve priče o flertu sa devojkama.

Sada se tim povodom oglasio Zvezdanov otac, čuveni Moka Slavnić.

foto: Shutterstock, Nebojša Mandić, PrintScreen

- Krenuću od Jelene Golubović, koja je to shvatila snažno i pogrešno. Zvezdan je rekao da se ne ljute, da to nema veze sa njima, nego sa njegovim razmišljam. Lepo je Zvezdan odgovorio i pozvao sve, rekao da neće da razgovoara sa devojkama 20 dana. Ljudi njega ne znaju, ja sam pravedan otac, zadovoljan sam komentarima sa mreža i unutar Zadruge o Zvezdanovom džentlmenskom ponašanju. On vodi računa o 15-godišnjoj vezi, želi da se skloni bilo kakva sumnja, provokacije će lako da izdrži. Lepo je ušao u sobu, objasnio devojkama da nema ništa protiv njih. On igra fer igru, videćemo koliko će ga ta fer igra dovesti daleko - započinje Moka.

Miki Đuričić je posavetovao Zvezdana da se skloni od Maje, jer smatra da ona nema čiste namere. Moka se osvrnuo i na ovo.

- Ne, ne verujem, ona nije pokazala nikakve ambicije da bi Zvezdanu se uvalila, da bi ga isprovocirala, meni se sviđa taj odnos. Zvezdanova žena Ana i ja imamo poverenja u njega. Maja je otvorena, ne igra podmuklo. Uvek pokaže kad joj se neko sviđa, to nije pokazala prema Zvezdanu. I treba da se druži sa njom. Trebalo je da spomene i nju, tu postoji lepo drugarstvo.

foto: Printscreen/Zadruga

Moka je otkrio i da li je u kontaktu sa Zvezdanovom devojkom i kako ona gleda na sve ovo.

- Ana je vrlo trezvena, oprezna. Ja sam tu daleko veći optimista. Ipak mi je sin. Ona je poslednjih 15 godina sa njim, mi smo indirektno u kontaktu, nismo se družili aktivno. Ovo je vrlo jasna stvar, ko nema mentalni sklop da izdrži takve stvari, to je sve jedna vrsta igre. Zvezdan se igra na lep način, tako što nema nikakva taktiku. Ni sa Urošem nema taktiku. On nije taj tip. Uroš je jedna vrsta, Zvezdan drugi, on ne igra, on je mnogo jak. Drago mi je što to nije pokazao. Njegova najjača igra na svetu, svaka mu čast, vrlo sam ponosan na njega, mislim da neće da padne. Može da mu se svidi deset devojaka tu, neće da padne, jer nema takve namere - rekao je Slavnić.

foto: Printscreen/Zadruga

Na samom kraju razgovora, Moka se osvrnuo i na Zvezdanov sukob sa Urošem Ćertićem, koji je nastao jer se kaskader naljutio na njega zbog toga što ga nije "odbranio" od Jelene Golubović.

foto: Printscreen/Zadruga

- Mogu da kažem, pošto i Uroša doživljavam kao sina: "Uroše, prijatelj ako je pravi, oprošta". To što Zvezdan nije skočio da ga odbrani i spomene ono u vezi Jelene Golubović, to je smešno. Kao što je rekao, treba da brani sve druge od njega, a ne obrnuto. I sam je priznao, izvinio se što nije skočio. A to Uroševo pršenje, čekam da ga vidim samo. Dečko neka spusti loptu. Zvezdan je stariji, iskusniji. Lepo mu je Zvezdan rekao da nije mangup. I u toj njegovoj bezobraznosti je jako staložen, nije to pokupio od mene. Zvezdan je ušao sa jednim namerama, Uroš sa drugim, Zvezdan je čist, maksimalno iskren i pošten. Da mu se izvinjava što nije branio Uroša od Jelene, to je za njega sitno. Lepo je rekao: "Ko sam ja nekoga da osuđujem, kad sam uradio 50 puta gore stvari". Nikada nije imao nameru da slaže. Nikad sa krajnjim namerama. Ovim putem pozdravljam Zoricu, Mikija, Miću i njegove prijatelje koje je stekao. Svi su gotivni, a svi su različiti. Jedino što mogu da poručim, a to ću reći za njegovu čestitku: "Maki, kuliraj, idemo do kraja". Ako padne, ako bude dozvolio da se isprovocira, on neće nikada udariti nikoga. Ja sam ga učio da bude šmeker i mangup. To je Zvezdan. Ako me tako voli Uroš, ako je zaista tako kako kaže, onda mora da vodi računa da ne kaže nijednu tešku reč Zvezdanu zbog mene, to su prijatelji. Ali imaće šansu da se iskupi. Iznenadio me je. Lepo mu je rekao Zvezdan, to se zove šmekerski: "Nekada je bilo, izađu mangupi iz diskoteke i kažu jedan drugom šta zameraju". Lepo mu je rekao da se ne igra sa vatrom - poručio je Moka.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

00:04 POSLEDNJE ZBOGOM MINJI SUBOTI: Čuveni Zoran Moka Slavnić došao da oda počast slavnom voditelju