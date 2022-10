"TI SI BRAT NAJPOZNATIJE LJUBAVNICE!" Sanja Grujić napala Adama Đoganija, u sve umešala Lunu, pa ga ovako DOKRAJČILA! (VIDEO)

Sanja Grujić žestoko je oplela po Adamu Đoganiju i DJ Tamaris tokom nominacija.

- Krenuću od brata najpoznatije ljubavnice, pošto on ističe stalno da je Đogani - započela je Sanja, misleći na Lunu Đogani.

- Ti imaš problem sama sa sobom i mojom porodicom. Da, ponosim se time, ali nikada to nisam rekao - odgovorio je Adam.

foto: Printscreen/Zadruga

- Bar pet, šest puta u toku svađe spominješ da nisi spominjao da si Đogani, u svakoj svađi sa Urošem, konstantno - nastavila je Grujićeva.

- Ja Đoleta nikad nisam spomenuo, Đole može samo da mi bude inspiracija i po kvadraturi i po izgledu. Spomenuo sam samo Gagija - ubacio se Uroš Ćertić.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da nastavim, Adam je skriveni agresivac, drži agresiju potisnutu, stalno mu je spušten pogled, na najmanju sitnicu preti diskvalifikacijom. Videla sam par puta da tokom svađa sa Tamaris, zbog toga što mu nije odgovorila želeo da pobegne. Manipulator je, manipuliše pretnjama, da bi dobio šta želi. Primetila sam da je agresivan kad nije mogao da se izbori sa Urošem, pa je krenuo da vrišti na uvo svoje devojke, a ona nema dostojanstva, jer je ne živi po stavovima koje propagira. Prešla mu je preko muvanja drugih devojaka, svaki put kad naprave prekid on izgovara najgore reči o njoj. Videli smo da nema nimalo hrabrosti, nema nimalo ljubavi sa njegove strane. Podgovarao je ljude da je napadaju, posle tim ljudima pljuje u kovertu. Ako si toliko hrabar, priđeš, pa pljuneš tu osobu - nastavila je Sanja.

- Ne postoji nikakva ljubav između njih, sami su rekli da su posle raskida imali druge partnere napolju. Tamaris par puta je istakla da je Adam skromno zarađivao, što meni budi sumnju da su njoj bitne finansije i da želi da obezbedi finansijski opstanak. Videli smo da nema ni stav, ni karakter. Da je sa njim iz neke koristi, govori i to da je na tvrdnje ljudi olako prelazila, a govorila da veruje Adamu. Mislim da su ovo dva klasična foliranta, koji se koriste međusobno. Između dva zla, izabraću manje, a to je Tamaris - završila je Grujićeva.

- Sve što je rečeno, ima materijala da se komentariše, biću realna. Što se tiče onog dela da sam ja bez karaktera, stava, tu bih demantovala. Može da se napravi greška i to je okej. Ako želiš da se boriš, nastavićeš, pa makar glavom o zid. Što se tiče toga da je nagovarao ljude da me napadaju, to mi je katastrofa. Desilo se prvi put i poslednji - istakla je Tamara.

Kurir.rs