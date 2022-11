MUŠKO-ŽENSKA TUČA U ZADRUZI! Anđela opalila ŠAMARČINU Boži, obezbeđenje OKUPIRALO Belu kuću, jedva ih RAZDVOJILI! (VIDEO)

Anđela Ilić i Boža Džouns su se žestoko sukobili u spavaćoj sobi, a ona mu je u jednom trenutku opalila šamarčinu pred svima.

- Rekla si mi da mi daješ supu - rekao je Boža.

foto: Printscreen/Zadruga

- Božo, ni sa kim ne delim hranu, nemoj da lažeš. Ti si pojeo jedan hleb, zar ti to nije dosta? - kazala je Anđela.

Boža je u tom trenutku odgurnuo Anđelu.

- Ma, beži bre - vuknuo je Boža.

- Pustite me samo, pustite me. Samo me još jednom gurni, je*em li ti mamu. Pustite me da ga prebijem smao. Pi*ka li ti materina lažljiva - kazala je Anđela.

