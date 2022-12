BIVŠI ZADRUGARI STAVILI ALEKS NA STUB SRAMA! Osuli rafalnu paljbu po njenom MORALU, a onda spomenuli njen odnos sa Filipom Carem

Dejan Dragojević je javno raskinuo sa Aleksandrom Nikolić, a njegova odluka je naišla na brojne reakcije bivših zadrugara.

Fran Pujas je progovorio i o dešavanjima u "Zadruzi 6", te je istakao da ponašanje Aleksandre Nikolić osuđuje.

- Nisam to očekivao to od Aleks, nije lepo to što radi. Zadruga kao Zadruga, sve se može očekivati unutra, videćemo dalje, sad je jako zanimljivo - naveo je bivši zadrugar.

Fran je upoznat sa tim da ju je Dejan Dragojević javno ostavio, te je istakao da se potpuno slaže sa njim.

- Znam, ispratio sam površno. Ali uradio je to sa razlogom. Mislim da je bolje ovako, da bude sam neko vreme. Dejan i ja smo ostali u dobrim odnosima, nismo se čuli nešto u zadnje vreme, ali ispratio sam otprilike šta se dešava. Nisam stigao, zvaću ga danas, sutra, vidim da je sa Davidom, da je okej - rekao je Pujas.

Bivša zadrugarka Ermina Pašović je prokomentarisala javni raskid Dejana Dragojevića sa Aleksandrom Nikolić koja se od ulaska u rijaltii povezuje sa Zvezdanom Slavnićem, a otkako je u kuću stigao njen bivši dečko, ne odvaja se od njega. Njih dvoje su iz dana u dan sve bliži jedno drugom, a više i ne kriju simpatije koje se očigledno vraćaju.

- Što se tiče Aleks i Dejana, gotivim oboje. Smatram da je Dejan ispravno postupao i slažem se, a što se Aleks tiče, ona mi je top. Kao što sam rekla, ne može neko večno glumiti ono što nije, a i ne treba. Neka radi šta je čini srećnom, a to je Car i to se itekako vidi. Nego, šta ćemo mi sa ludim Zvezdanom? - pita se Ermina.

Bivši zadrugar Stefan Šebez, sa kojim se Filip Car druži od Zadruge 4, prokomentarisao je odnos Aleksandre i Cara.

- Filip je ušao tamo opušteno i spontano bez ikakve taktike, da se zeza, komentariše i bude kao i do sad zanimljiv, duhovit i prepoznatljiv po svojim forama… Što se tiče odnosa sa Aleksandrom i to se desilo spontano, vidi se da tu simpatije traju jos od pre, i taj prostor ih je jednostavno spojio. Mislim da je samo pitanje vremena kad će se desiti nešto više, preciznije da će preći tu granicu drugarstva… - rekao je Šebez.

