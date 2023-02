"ANĐELA SE PONAŠA KAO P*RNO GLUMICA" Kristijan zabrinut za Đuričićkinu porodicu, progovorio o ANINOJ LJUBAVNOJ VEZI S ACOM BULIĆEM

Gost u ''Novom jutru'' kod Jovane Jeremić na Pink televiziji, gostovao je Kristijan Golubović koji je tom prilikom govorio o svom životu, ali i analizirao dešavanja iz Zadruge.

Nezaobilazna tema bila je ljubavni trougao Ane Ćurčić, Anđele Đuričić i Zvezdana Slavnića. Golubović je otkrio detalje poznanstva sa njima, ali i potvrdio priču svoje supruge koja je dala intervju za Kurir u kojem je rekla da Ana i dalje voli Zvezdana.

- Anu znam iz veze sa mojim jako dobrim prijateljem Acom Bulićem. Oni su bili dugo zajedno, poštovao sam je, to je taj neki naš kodeks. Nemam ništa ružno da kažem o njoj iz tog perioda. Moram reći, ona je bila u kontaktu sa mojom Kristinom dok sam ja bio u rijalitiju. Kukala je na sav glas, bila je ubeđena da ga odlično poznaje, mislila je da ću se vratiti pa da mu možda nešto kažem. Pa nisam ja bračni savetnik. Mislim da je on zaljubljen u Aleksandru, da mu je žao Ane, a da je sa Anđelom osetio taj neki ego. Ana je kod Zvezdana zauvek zaradila čast i poštovanje, a on je kod nje izgubio sve. Ona zna sve o njemu apsolutno, samo je pitanje kada će da progovori - izjavio je Kristijan.

Kristijan se osvrnuo i na svoje učešće kada je upoznao svoju sadašnju suprugu Kristinu Spalević sa kojom je nedavno dobio sina Konstantina, ali i podsetio se bivše žene koju je ju rijalitiju prevario.

- Ivanu nisam prevario dok nije došlo do toga svega, videli ste. Ja sam nju više poštovao nego što sam je želeo. Na nju gledam kao na Bogorodicu, kao na najčistije žensko biće koje sam upoznao u životu. Ispao sam veliki smrad, ali sa Kristinom je velika ljubav. Nije to samo seksualna energija, nego energija života. Nas dvoje se smejemo iz sveg srca, kad bacim vajb na nju kada smo kod kuće, to je nešto neverovatno - dodao je Kristijan.

- Ani je žao mnogo, ali ne što je prevarena. Tužna je jer je izdana, izgubila je brata, oca, druga, ortaka... To je taj kodeks, oni nisu bili samo partneri. A on je izgubio kompas, da li zbog ''kićanovića'' ili zbog kompleksa. Ne znam. Kada mu je rekla da neko stoji iza nje napolju, on je to razumeo kao povod za okršaj. Umesto da se izvini, da kaže da je smrad i ćuti, on talasa. To su kompleksi - kaže Golubović, koji je progovorio i o Anđelinoj porodici.

- Oni su časna i divna porodica, njen tata sigurno proživljava pakao. Njemu nije dobro, jer ono što ona radi na kraju svake akcije, rade samo p*rno glumice na filmu. Razumem da se ona zaljubila i da ne vidi više ništa. Ona ga vidi kao kriminalca, kao nekog Boga, kao sina sportske legende, a evo šta vidimo mi. Čoveka koji šeta u gaćama i čarapama do kolena. Moram reći, Moka je bio moj prijatelj, on je fan mojih rijaliti učešća, uvek me je komentarisao, savetovao, kako da se ponašam, šta ne treba da radim. Meni je sve govorio, a sina nije naučio nekim stvarima - tvrdi Golubović.

