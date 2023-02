"ANA JE GLUPAČA, ĆERKA I SIN JOJ SE MUČE! Drugarica Zvezdanove žene pobesnela: "Znam koliko para joj daju" Javno podržala Anđelu

Drugarica Ane Ćurčić, Jovana Novakov Šmizla, rešila je da istupi u javnost i iznese sve što misli o prijateljici, ali i njenog nevenčanom suprugu Zvezdanu Slavniću i njegovoj ljubavnici Anđeli Đuričić.

- Razočarala me je, došla je njega da moli, da bi joj se vratio! Da mi je rođena sestra rekla bih: "Glupačo, šta to radiš od sebe?", toliko se nerviram! - kazala je na početku Šmizla.

foto: Printscreen Zadruga

- Anđela Đuričić uopšte tu nije kriva. Nije joj ni poznanica, ni prijateljica, ni mušterija iz salona. Ana ne treba da napada Anđelu! Sve reci njemu! Svi mi šalju da sam ja folirant sad kao ona, da smo sve dogovorile, užas! Svi znaju da je ona ostavila Zvezdana zbog Aleks, u svojim bitkama istraj! Pašće jer povređuje nekoga koga ne bi trebalo da povređuje - dodala je drugarica Ane Ćurčić.

- Što bi ona uništila Zvezdana? Šta god da je uradio, šta god da je napravio! Ne iznosi prljav veš, molim te, njemu se svetiš! Ne "peglaš" se sa njim preko drugova, drugih, samo licem u lice! Rekla je da ima nekog iza sebe, da će mu "čupati uši", to ružno zvuči, ponižavajuće je! Udaraj sa svih strana - navela je Jovana pred našim kamerama.

foto: printscreen Zadruga

- Da nema kamera ona bi uveliko bila opet sa njim! Sigurna sam u to. Pre rijalitija mi je pričala da joj se zgadio, ali je znam. O cifri koju je dobila za ulazak u rijaliti neću da pričam, ali je znam. Naravno da znam koliko dobija - istakla je, pa priznala da se Anina deca muče.

foto: Printscreen RED tv

- Njen sin sve u sebi preživljava, sin kao sin, sve u sebi to drži. A ćerka, ona je moja, ona je kao ja! Bukvalno mala ja, ništa joj to nije normalno, burno reaguje. Ja, iskreno, ne znam zašto je Ana ušla u "Zadrugu" - dodala je Šmizla.- Deca su ovde kolateralna šteta. Kosi se ona njena rečenica: "Ovo gledaju moja deca", sa onim što radi. Ne može da radi to što radi. Deca sve te godine nisu živela sa njima, pa nisu videli sve te neke grozne stvari, hvala Bogu. Ona mu je opraštala sve, veruj mi da mi se gadi više da gledam! Gledam je kako plače, prosto je iritantno. Zašto joj Aleks nije kriva, zašto joj Maja nije kriva? Samo Anđela - zaključila je Jovana.

