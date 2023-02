BORA SANTANA ZAPROSIO MILICU KEMEZ! Odlučili da ozvaniče vezu, prsten zasijao na njenoj ruci (FOTO)

Bora Santana i Milica Kemez odlučili su da krunišu svoju ljubav nakon višegodišnje veze.

Naime, Bora i Milica su Dan zaljubljenih proveli u jednom prestoničkom restoranu a Bora je izvadio skupoceni prsten i zaprosio ju je.

Kemezova se pohvalila pratiocima na Instagramu i ozvaničila ovaj predivan trenutak.

Podsetimo, Milica i Bora svoju vezu otpočeli su u rijalitiju "Zadruga 3". Njihova veza je otpočetka turbulentna, nebrojeno puta su raskirali i mirili se. Nedavno je Kemezova otkrila da joj je Bora čak i najavio da će je veriti.

"Reći ću da on već četiri dana spava kod mene, a govori svašta o meni! Ja sam mu rekla da nismo zajedno, ali on provodi sve vreme sa mnom, govori kako će on mene da ženi i kako će mi praviti decu, tako da to govori o mojoj toleranciji", ispričala je Milica.

