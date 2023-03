"NI JADRANSKO MORE JE NE MOŽE OPRATI" Pevačica bez dlake na jeziku o Anđeli: Njeni roditelji se osećaju JADNO, BEDNO i PONIŽENO

Anđela Đuričić koja je sebe predstavila kao moralnu devojku u "Zadruzi 5", šokirala je sve kada je u "Zadruzi 6" uplovila u vezu sa 22 godine starijim Zvezdanom Slavnićem koji je u tom trenutku bio u vanbračnoj zajednici sa Anom Ćurčić. Tim povodom oglasila se pevačica Milica Dugalić i rekla da je Anđela svojim postupkom obrukala sebe i svoju porodicu koja živi u Crnoj Gori.

foto: Printecreen/RedTv

"Anđela nije iz Herceg Novog, ona je iz Đenovića. Ne znam da li znate, ali to je baš selo. Trideset godina provodim tamo leto, moja sestra ima tamo kuću. Njene roditelje sam viđala, viđala sam gospodu, leti kada su iznajmljivali apartmane. Njeni roditelji se sada osećaju jadno, bedno i poniženo. Nisu se nadali da će njihova uzdanica kojom se ponosila cela Crna Gora, a možda i šire, ovo da im priredi. Anđela je bila reper vaspitanja. Šta će sada da kažu? Nju ne može ni Jadransko more da opere od bruke! Koliko god da je Ana na niskom nivou, u blatu, i koliko god da se Ana valja, uvek će ispod nje biti preljubnica, koja mu se prepustila. Zvezdan ju je šarmirao tim nekim beogradskim fazonima, a kada se u Boki Kotorskoj pomene Beograd, njima ispadaju oči. Pošto se lepe za Beograd kao magnet", smatra pevačica, koja je otkrila i da li osuđuje Anđelu.

foto: Nenad Kostić, Kurir, Printscreen

"Ona priča o tome da će joj on napraviti troje dece. Da će imati dva psa i da će živeti u bungalovu, kao na Adi Bojani, ali to je nerealno totalno. To se neće desiti, nikako. On kada izađe i naiđe na osudu javnog mjenja, on će se potpuno preneraziti. To što ga podržava Moka, pa on je i sam pravio stotinu cirkusa. Moka je sebi dozvolio da od jednog sportskog giganta živi u domu za nezbrinute", prokomentarisala je Milica Dugalić u emisiji "Grand magazin" i istakla da je Zvezdan Slavnić "kockar, hohštapler, bezobraznik, drzak čovek i čovek koji preti".

"Ko si ti?! Nemaš nikakva prava veća, nego što imaju svi ostali, jer su zaštićeni ugovorom. A ugovor je istovetan za sve, samo su brojke različite", rekla je pevačica.

kurir.rs/mondo.rs

Bonus video:

00:53 Anđela Đuričić u izazovnom izdanju