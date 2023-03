STRAVIČNO I JEZIVO! "HTEO JE DA VODIMO LJUBAV, A JA IMAM ŽENSKE PROBLEME" Divna DNK otkrila zašto ju je Marko krvnički udarao!

Marko Kocić, poznatiji kao Marko DNK, dva puta je krvničiki udario suprugu Divnu DNK po glavi, a ukućani su odmah pritrčali da je odbrane i pomognu joj.

Stravična scena nasilja šokirala je naciju, a nakon što se na društvenim mrežama pojavio skandalozan snimak na kom se jasno vidi da Marko udara svoju suprugu u glavu, Divna je otkrila šta se desilo među njima.

- Jeste me udario, stvarno sam bila pogubljena. Posvađali smo se, hteo je da vodi ljubav sa mnom, ja sam mu rekla da još uvek ima ženske probleme - ispričala je Divna.

- Udario me je u glavu, ja sam njega udarila sa kesom, ali ne jako. Udario me je toliko jako da me je glava bolela. Toliko je bio besan, da je svu agresivnost iskalio na Divnu - rekla je ona.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

kurir.rs

