ANA BRIZNULA U PLAČ KADA JE VIDELA ACU BULIĆA! Nije mogla da izdrži, njegove reči je DOTUKLE: Ti si pobednik u našim srcima!

Zorica Marković i Ana Ćurčić su se rasplakale gledajući snimke prijatelja i porodice. Ana nije mogla da suzbije emocije kada je na ekranu videla Acu Bulića koji joj je uputio reči podrške.

Video je bio namenjen Zorici, njoj su se obratili prijatelji i ona je počela da plače. U jednom momentu se na ekranu pojavio njen sin Ilija, ona je ridala, a onda je u kadru bio Aca Bulić što je oduševilo Anu:

- Aca, Aca - ponavljala je Ćurčićeva i briznula u plač.

Njih dve su se tada zagrlile i zajedno plakale.

- Najbolja majko na svetu, sve je u redu napolju. Nemoj da brineš. Vas dve ste izdominirale ove sezone. Može ko šta hoće da priča, verujte mi. Branile ste svoj obraz, svoju čast i brak kao instituciju. Vas dve ste kao jedno - poručio je Ilija.

Tada se uključio Bulić.

- Tebi draga Anči moja šaljem puno ljubavi i poljubaca. Znaj da si moralni pobednik. Nemoj da brineš, čeka te lepa i sjajna budućnost. Pobedila ili ne, ti si naš pobednik u našim srcima - rekao je Aca koji se zahvalio Zorici što je čuvala Anu.

Ona im se zahvalila.

- Nisam imala pojma da se on i Ana poznaju, to je slučajnost. On je za mene veliki čovek. Drago mi je što su videli da sam iskreno bila uz ovu ženu. Ja imam mnogo titula u svom životu, ali na ovo sam najponosnija. Ceo život ću ovo pamtiti. Ilija je bio sve vreme uz mene. Zato branim kao lavicu i sebe i moje sinove. On je preuzeo sve obaveze, zato sam sve ostavila da bih njima posvetila život. Oni su moje ogledalo, sve drugo je nebitno - rekla je Zorica.

