ANĐELA I ZVEZDAN PREVARILI FANA? Dragana iz Geteborga traži prsten nazad: Ne boji se ničega, evo čime im je zapretila! (FOTO)

Izvesna Dragana iz Geteborga, koja je bila velika podrška Anđeli Đuričić i Zvezdanu Slavniću dok su bili u vezi u "Zadruzi 6" i van nje, se oglasila sinoć i javno zatražila prsten koji je poklonila bivšem paru. Kako je istakla, ne boji se ni Zvezdana, ni Anđele i ne namerava da stane sve dok ne dobije prsten, a javno je zapretila i da će izneti poruke i razgovore koje je vodila sa njima.

foto: Printskrin/Instagram

- Ja imam pravo da tražim svoj prsten nazad ili novac, a ona neka stavi na ruku nešto drugo. Stavljam račune sada, a ne budem li ispoštovana, sledeći put idu naši razgovori, poruke sa Instagrama i dopisivanja, znači sve. Nikoga se ne bojim. Javno kažem, ako mi se nešto desi, to je od njih. Ne bojim se pretnji, vezivanja za radijator, tih ostalih stvari. Ja nisam ni Ana, ni Anđa, nadležni organi su obavešteni. Ne interesuju me njihovi problemi, zanima me moje, da li neko zloupotrebljava moje predmete, a ovaj prsten je zloupotrebljen - istakla je Dragana.

foto: Printscreen

kurir.rs/republika

Bonus video:

00:06 Ovde se krio Zvezdan Slavnić posle pljačke teške 1,3 miliona