"NAŠLA SAM PAPIRE I SAZNALA ČIME SE BAVI" Majka Asmina Durdžića potpuno RASKRINKALA Aneli, iznela sve DOKAZE

Želeli oni to ili ne, roditelji rijaliti učesnika često bivaju pod lupom medija, pa je na svoj red došla i Mevlida Durdžić, Asminova majka, a nesuđena svekrva zadrugarke Aneli Ahmić koja o njoj nije imala lepe reči.

Da li ste ikada sanjali da će vas snajka na nacionalnoj televizji blatiti?

- Da je spremna tako nešto da uradi smo očekivali jer je ona par meseci pre rijalitija tako i prenosila na Instagramu i u svojim lajv prenosima - počinje Mevlida razgovor.

Kako ste reagovali kada ste saznali čime se sve bavila?

- Onog momenta kad samo saznali čime se ona bavila, ne samo moj supruga i ja, već cela porodica se distancirala od nje. Moja porodica i ja ne želimo da sa takvim osobama budemo bliski. Čak ni moj Asmin nije znao kada je upoznao, to sve smo sasvim slučajno saznali kad je otišla na svoj neki duži odmor, ja sam otišla u stan taj da počistim i našla sam papire.

Je l' Aneli jedina koja je došla u vaš dom? Je l' bilo pre nje neke, koja je bila zrela da je Asmin oženi?

- Te devojke na jedno veče, ako su postojale, verovatno jesu, svakako ja za njih znala nisam. To su njegove intimne stvari, Aneli kad je ostala trudna mi smo prihvatili to, radovali smo se tom detetu. Sve je bilo u redu, nismo tada znali kakva je ona zapravo. Prema svim devojkama smo se odnosili kao da je buduća partnerka našeg sina, sa poštovanjem. Da je on bio spreman, oženio bi on nju i tada.

Da li ste se ikad pitali odakle njoj pare za skupu odeću i plastične operacije?

- Mi smo znali da ona nije iz bogate porodice. Nije mi to bilo bitno, svašta je ona pričala. Kao i svake žene kad sednu za sto normalno da komentarišu. Pitala sam je da l' zna da razvija pitu, kao i svaku ženu što bih pitala, to je sasvim normalno. Priče o kuvanju. Ona tada nije umela ništa. Dok je bila trudna ja sam njoj ispunjavala želju, kad god je rekla da joj se nešto jede, ja bih uvek spremila.

Kakvu je to dramu pravila na venčanju vašeg mlađeg sina Suda? Vaš suprug je to pomenuo, pa ako možete malo detaljnije?

- Ona se tada već bila porodila, Nora je tada imala šest meseci. Posle toga nismo u dobrim odnosima sa njom zbog situacije koja se dogodila sa ćerkom u Bosni, potukle su se. Bila je prisutna na venčanju Asminovog mlađeg brata, na tom venčanju je ponovo došlo do sukoba i onda je Asmin uhvatio za ruku i odveo kući, haos je napravila. Bila je samo na venčanju, ali ne i na svadbi.

Kako su se slagale Aneli i vaša druga snajka po sinu Sudu?

- Slagale su se one dobro sve do momenta kada nije isplivalo čime se Aneli bavila, cela porodica se distancirala.

Da li biste uzeli Noru kod sebe da je odgajate? Mislite da je ona bila srećna sa svojom majkom?

- Uvek kada dođe kod nas mi osetimo da njoj fali pažnja i ljubav, to sa Aneli nije imala. Da joj tablet ili telefon i ona se zanima. Uvek smo se mi sa njom zabavljali, moj muž, njena tetka, njena deca, nikad ne gleda u telefon. To što je nama mala Nora ljubila ruke i noge, sigurno nije videla kod Aneli, ona je na taj način pokazivala svoju ljubav prema nama. Noru bih uzela kod sebe da brinem o njoj, kada bi ne daj Bože ostala bez roditelja.

Vaš muž je rekao da ste se raspitivali oko crne magije, brinuli ste da je mu nešto bačeno?

- Verujem samo u Boga, to je sve što ću reći, a da je vezano za to.

Verujete li Aneli u priču da vaš sin iznajmljuje automobile, vara ljude za novac, da uopšte ne zarađuje toliko?

- Ja svoje dete poznajem duže nego Aneli, ne moram njoj ništa da verujem.

Znali ste da je Stanija Asminova devojka?

- Nije nas nikada pitao šta mi o njoj mislimo. Znali smo kada je stupio u vezu sa njom, tada je rekao celoj porodici. Svi smo bili na njegovoj strani, prihvatili. Ako on voli osobu sa kojom je i mi smo onda srećni.

Kakvo ćete mišljenje imati o Staniji ako i ona ne ume da kuva ili se sazna nešto loše iz njene prošlosti?

- Njena prošlost je njena prošlost, to nema nikakav uticaj na naš odnos sa njom. Njeno domaćinstvo je njeno domaćinstvo, neće biti sa mnom, nego sa njim. Prošlost Aneli je još i uvek njena sadašnjost. Postoje papiri gde piše da koristi narkotike, to je sadašnjost.

Sumnjate li da je koristila nedozvoljene supstance dok je čuvala Noru?

- Ne sumnjam, znam da jeste koristila. Javili smo Asminu, on je to rešavao. Ona mu je čak i glavu razvalila kad joj je to branio.

Zamerate li Asminu kao sinu koji je vezom sa Aneli i sada sa Stanijom stavio lupu na vašu porodicu?

- Zadnje u životu što mi je trebalo je ovo, da sam u medijima i da moram da se oglašavam. Nije mi drago da se cela naša porodica ovako ispituje. Sva okolina je na našoj strani, imamo podršku - zaključila je Asminova majka.

