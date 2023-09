NAŠA POZNATA RIJALITI UČESNICA UMALO SILOVANA U CRKVI! Muškarac je tada spustio pantalone i krenuo na nju, OVAKO SE SPASILA

Starleta Deniz Dejm napastvovana je pre nekoliko večeri na parkingu jednog prestoničkog splava. Nedelju dana kasnije, ona se i dalje oporavlja, a kako kaže posledice su i dalje prisutne.

Ipak, ono što je malo ko znao jeste da je Deniz kao mala doživela veliku neprijatnost, kada je jedan muškarac pokušao da je napastvuje i to u prostorijama crkve.

- Bila sam na rođendanu kod svog frizera. To mi je blizak prijatelj. Otišla sam ranije sa žurke, oko ponoći. Čekala sam ispred splava taksi kada su mi nepoznate osobe prišle i krenule da dovikuju: „Evo ove ku*ve iz „Zadruge” što se je*e pred kamerama!”. Bilo ih je nekoliko, ali je samo jedan bio nasilan. Obgrlio me je oko vrata i prošaputao: "Srce, hoćemo kod mene?”. Pokušala sam da se otrgnem, ali je počeo da me udara i šutira - priča Deniz, ističući da su joj se odmah vratile slike nasilja koje je doživela ranije.

foto: Ana Paunković

- Odmah su mi se u glavi stvorile slike nasilja koje sam doživela ranije. Spasili su me ljudi koji su bili u prolazu. Vikali su da će zvati policiju ukoliko ne prestane da me tuče. Bili su pijani, verovatno i drogirani. Mnogo sam se uplašila.

Deniz je otkrila kako se oseća nedelju dana nakon mučkog prebijanja.

- Mislim da je šok tek sada došao do mene. Pod stresom sam, ne mogu da spavam, imam košmare. Pijem lekove za smirenje i protiv bolova. Ne mogu da podignem ruku - priča ona, pa se osvrće na reakciju dela javnosti na incident:

- Čula sam komentare da sam zaslužila batine jer se provokativno oblačim. Ja sam na sebi imala kombinezon, korset i lakovane duboke čizme. Je l' treba da nosim feredžu? Spominju i moje vaspitanje. Mene je moja majka vaspitala najbolje kako je umela. Ona je čistačica i mnogo sam joj zahvalna na svemu.

Naposletku razgovora, Denis je, skrhana bolom i u suzama, otkrila šokantne detalje pokušaja silovanja koje je doživela kao devojčica.

foto: Kurir televizija

- Kada sam imala deset godina pevala sam u crkvi. Tog dana sam otišla stepenicama na sprat u toealet. Tamo sam zatekla muškarca koji je izvadio polni organ i počeo da onaniše preda mnom. Pitala sam ga: „Gospodine, da li želite u toalet?" On je nakon toga krenuo ka meni. Ubrzo je ušla žena koja je tu radila. Pobegao je odmah. Tada sam bila dete i bila sam obučena normalno, nosila sam običnu majicu. Jesam li i tada mogla da izazovem silovanje ili nasilje?! - kaže Deniz u suzama.

Kurir.rs

Bonus video:

01:21 DENIZ DEJM EKSKLUZIVNO NAKON ŠTO SU JE PRETUKLI: Tu mi je švaler, pomaže mi da se svlačim i oblačim! OVAKO JE DOŠLO DO PREBIJANJA