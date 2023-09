OVO JE RAZLOG RASKIDA ANITE I MATORE! Strasti se ne smiruju: "Uništavaš me, u krevetu mi svake noći govoriš..."

Zadrugarke Jovana Tomić Matora i Anita Stanojlović stavile su tačku na svoju vezu.

Njihove strasti se ne smiruju, te uvrede "pršte" ispred ostalih zadrugara.

- Ti si našla mene da ponižavaš sa svojim kvazi drugarima? Ti si jedan ološ - kazala je Anita.

foto: Printscreen

- Sa mnom nećeš biti. Ti zbog glupe svađe ideš iz kreveta? -upitala je Matora.

- Neću da te trpim. Ne možeš da pređeš preko svega, lažeš za stolom da je to iza nas, a u krevetu mi svake večeri govoriš isto - istakla je Anita.

- Ša te je pohvalio kako si se promenila, a... - nastavila je Matora.

- Pa si morala da pričaš kako me ne Zola je*ao? - upitala je Anita.

- Ma, ajde bre. Rekla sam to jer si bila jako glupa da dopustiš da te neko koristi - kazala je Matora.

foto: Printscreen Zadruga

- Što to spominješ kad znaš koliko to mene boli? Uništavaš me, opet ispadam nagora - rekla je Anita.

- Ja se neću ponižavati - dodala je Matora.

- Stoko jedna - rekla je Anita.

- Ti mene više ne zanimaš. Ša mi je svedok da sve radiš lažno - istakla je Matora.

- Klošarko jedna - rekla je Anita.

foto: Printscreen Zadruga

- Ne možeš da se promeniš i to je to - dodala je Matora.

Kurir.rs/Pink

Bonus video:

04:40 Jovana Tomić Matora