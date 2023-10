ALBANAC PRETUKAO KRISTIJANA GOLUBOVIĆA: Dičio se da je NAJJAČI, pogledajte snimak makljaže (VIDEO)

Žestoki momak Kristijan Golubović je u maju 2015. godine odmerio snage sa albanskim MMA borcem Agimom Abdulahom.

On se sa njim našao u ringu, a nakon što su ukrstili pesnice, Golubović je poražen.

Bivši rijaliti učesnik je teško prihvatio činjenicu da je neko jači od njega, i tvrdio je da je meč bio neregularan, a sudije optužio da su izrežirali ishod duela.

Pogledajte snimak Kristijanovog poraza.

Milomir Marić je baš u tom periodu rekao da Kristijan Golubović nije nikakav kriminalac, i da je samo zbog praznih priča proveo silne godine u zatvoru.

"On je maneken kriminlac. Pa on nije nikoga ubio, opljačkao. Ja sam znao opasne ljude. On je slušao te priče od tipova koji su ubijali i svašta radili. Voleo je te priče, a zbog toga je 20 godina proveo u zatvoru. Ljudi misle da je on neki šef mafije, a on je običan maneken kriminlac", rekao je Marić 2015. godine.

