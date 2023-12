PONIŽENJE ZA PONIŽENJEM ZA MAJU MARINKOVIĆ! Car se oglasio nakon što je govorila o njihovom odnosu, ovo ne treba niko da doživi

Nakon što je Maja Marinković jasno odgovorila da je moguće da nakon svega još voli Filipa Cara, on se oglasio i ono što je imao da poruči Maji se sigurno ne bi nimalo dopalo.

- Moguće. Iskreno, volela bih da to prestane ovde i da krenem dalje. Kada sam mogla da prežalim Janjuša, mislim da ću moći i to. Proći će sve to i kada sam mogla ovo, što ne bih mogla i to, tako da samo vreme, novi ljudi i nova dešavanja. Problem mi je trenutna energija, par ljudi ima koje volim, ali ne znam šta se dešava - rekla je Maja tokom današnje emisije.

foto: Printskrin/Instagram

- Videli smo da je ušao u odnos sa Aleksandrom kada je ona ostavila Dejana, a onda smo se svađali ovde i on me je prebacio preko ramena i odveo u pab... Ja to nikada ne bih dozvolila da sam negde okej, da se toliko ponizim, ja sam njega stvarno volela i jeste to tako. Ako imaš iskrene emocije prema toj devojci, kada je ta devojka trudna, ja njega nisam prva kontaktirala. Mi smo bili u kontaktu mesec, skoro dva, ako se ne javim, onda ide što se nisam javila, pa onda šta sam radila. Ja kažem: "Čekaj, ako imaš emocije prema nekome, što meni postavljaš ta pitanja?". Mi se dobro poznajemo jer smo prvo bili prijatelji deset meseci. Kada su izneli stvari jedni o drugome, ne može Maja da bude kriva za lošu situaciju u vezi. Ko ima imalo mozga...On je kao prijatelj dobar, ali kao partner, ne. Mislim da je uvek išao linijom manjeg otpora, jer zna se kakva sam ja. Ona je neko ko trpi, ko dozvoljava te stvari - rekla je Marinkovićeva, a Car se oglasio i progovorio o celoj situaciji.

- Nemam šta da kažem, niti gledam, niti nešto pratim... Neprijatno mi je zbog svih pitanja na tu temu. Ne zanima me šta ko priča unutra, niti me iko od njih interesuje. To je sve što imam da kažem - poručio je Filip Car.

