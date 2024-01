ŠOK OBRT! Komšije iz Starčeva tvrde: Otac nikad nije digao ruku na Uroša! Doneo KONAČNU odluku kad izađe iz rijalitija

U porodičnoj kući Uroša Stanića u Starčevu više ne žive njegovi roditelji Milan i Tanja, koji su se, kako su rekle komšije, preselili i žive u stanu u Beogradu, dok u Starčevo povremeno dolaze preko leta, kada je lepo vreme.

Kako je rekao prva komšinica, otac Uroša Stanića planira da se pomiri sa sinom i da mu posle rijalitija prepiše stan koji imaju u Beogradu.

- Ja kažem za oca da je jako dobar. Nije tačno da je bio loš prema Urošu. Njihova je kuća na pola u Starčevu. To je sve on napravio, pored toga imaju i stan u Beogradu. Šta da kaže čovek za Uroša u rijalitiju? Kakav je, takav je. Otac je razočaran, ali mora da živi s tim. Uspeće da se pomire, otac je poželo da mu ostavi stan koji imaju u Beogradu, a da se on sa Uroševom majkom vrati ovde u kuću da živi u Starčevu - ističe prva komšinica.

Komšinica koja živi preko puta Uroševih roditelja rekao je da Stanićev otac nikada nije digao ruku na svog sina.

- Otac mu je dobar, niti pije, niti ih bije. Dobri roditelji, zlatni... Milan je jako dobar otac. Njegovi roditelji žive zajedno, čak su se pre izvesnog vremena venčali u crkvi, jer su pre toga to samo opštinski obavili. Njegov otac Milan jako voli svoju suprugu Tanju, Uroševu mamu - poručuje komšinica.

