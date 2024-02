IZBAČENA IZ ELITE PA SAZNALA DA SU JOJ UBILI BRATA! Neviđena tragedija u domu bivše rijaliti učesnice: Bio je student medicine...

Bivša učesnica Elite 7, Vivien Kurtović, prvi put se sada pojavila u javnosti i otkrila sve detalje o porodičnoj tragediji.

Nakon što je napustila imanje, Vivien je saznala da joj je brat iz inostranstva ubijen, te je ona otkrila sve detalje:

- To moja porodica nije želela da priča u javnosti, nisu želeli da dele te informacije, ali je to istina. Ja sam saznala da mi je brat ubijen nakon što sam izašla, i baš me je to šokiralo, jer me je to sačekalo baš u nezgodnom trenutku. Ja nisam ni uspela da saznam neke detalje, samo znam da je ubijen, on je bio student medicine, bio je baš cenjen među studentima i na fakultetu, profesiori su ga voleli - govori Vivien i dodaje:

- Mi smo bili vrlo bliski, čuli smo se kada je trebalo, ali eto. Možda je i dobro što to nisam saznala, jer eto i Janjušu se to desilo, pa ko zna, možda smo zbog toga bili povezani i bliski, da li je to sudbina ili nešto drugo.

Kurir / Republika / Preneo: Lazar Stanušić

