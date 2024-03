JANJUŠ JECA I GRCA U SUZAMA NA SAV GLAS: Nakon brutalne svađe sa Aneli, slomljen na komade "Već duže vreme nisam dobro..."

Marko Janjušević Janjuš i Aneli Ahmić žestoko su se sukobili za crnim stolom, a on je definitivno stavio tačku na njihov odnos.

foto: Youtube printscreen/ Zadruga Official

Na samom početku, Aneli je ustala i otkrila šta se desilo sa njom i Janjuševićem, a onda su pale teške reči i uvrede nakon kojih je Janjuš izašao napolje i zakukao na sav glas.

- Šta se desilo sa tobom i Janjušem - pitao je voditelj.

- Ima neki problem to je očigledno, sve što će on reći nije tačno, pravi iluziju koju prebacuje na mene, neodlučan je u glavi, čas bi jedno, čas bi drugo. Meni nije do igranja, a tako mi deluje. Neću da se neko igra sa mnom, ovo danas mi je dalo povod da razmišljam. Ovo što je rekao za Stanislava nema veze, otišla sam samo da čujem čestitke da li će Mionina mama poslati čestitku - rekla je Aneli.

- Rekla si Janjušu da mu nedostaješ dan dva a on tebi stalno - dodao je voditelj.

- On je video da ću mu ja uvek preći preko svega, čak i ako sam se zaklela u dete prešla sam, ali više neću. Dečko je sa mnom raskinuo bez razloga jer je nešto napravio u svojoj glavi - rekla je Aneli.

foto: Printscreen

- Tuče sa Majom su mi bolje bile - dobacio je Janjuš.

- Rekla si da Janjuš ima neki plan koji to - pitao je Darko.

- Planira bez mene, a moja porodica me voli. Ne mogu da vodim moje dete sa nekim ko nije siguran - rekla je Aneli.

- Maja mi nije bila takav blam kakav je ona - rekao je Janjuš.

- Kakav je to blam - pitao je Darko.

- Ova je takva pa je takva, a ovo je najveći folirant svih vremena. Blam me je što sam sa tobom, svi su mi rekli da si k**ava. Nisam nikome verovao a svi su mi rekli da si folirant. Ova sve laže, ober ološ je ona. Ne mogu da je gledam očima, ona je to htela, ona je najgora osoba u mom životu i nema više ništa, mi smo završili i to je to. Budeli me čačnula, samo da mi se ne obraća u rijalitiju - rekao je Janjuš.

- Čovek nije normalan - rekla je Aneli.

- Znaš ti šta si radila - rekao je Janjuš.

- Kao ona kao mene zadovoljava pa samo mi je to bitno, smučila si mi se jer si folirant dao sam se 100 odsto, tu sam za nju uvek, a ona kao da razmišlja da li ću da je izbacim. Govorili su mi da je ku*va, da je ološ, narkomanka, folirant, nije me zanimalo, a ona mi kaže da je ovo igra - rekao je Janjuš.

- Žena je stajala pored čoveka, kezi se, ko je ona da stoji, nek si ti meni živa i zdrava. Je*ala bi se sa njim sada, ti si ološ, nikog ne voliš. Stoji kao čita ona nešto, vidim da kao prati temu, pratiš ti moj ku*ac a ne temu. Ona još kaže kao slušala zbog Mione i Ša - rekao je Janjuš.

- Da li misliš da ćeš zažaliti zbog ovog - pitao je Darko.

- Neću, loš je odnos, završili smo - rekla je Aneli.

foto: Printscreen

Nakon svađe sa Aneli Ahmić, Marko Janjušević Janjuš izleteo je iz kuće i pričao sa Milenom Kačavendom koja je pokušavala da ga smiri.

- Uhvati te živac malo nervoza - rekla je Milena.

- Idem kući, pakujem se i idem, šta me dižu koji ku*ac - rekao je Janjuš.

- Obuci duksericu - rekla je Kačavenda.

- Nisam dobro, već duže vreme nisam dobro - rekao je Janjuš.

- Ne mogu više da budem ovde, polupan sam , jel me razumeš - rekao je Janjuš.

- Razumem te - rekla je Kačavenda.

- Ne mogu da izdržim više, moram da izađem odavde, što sam dolazio - rekao je Janjuš.

Kurir.rs/Pink.rs

