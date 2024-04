"NEKA IDE PO REDU AKO MORA..." Milena Kačavenda zajecala zbog majke koja se bori za život, ovako se oprostila od nje

Milena Kačavenda pre nekoliko dana je saznala da joj se majka nalazi u jako lošem stanju, pa je tada nakratko izvedena iz "Elite".

foto: Printscreen

Milena je sada zaplakala kada je pričala na ovu temu, a kako je istakla, lakše joj je da u ovim trenucima bude u rijalitiju.

- Lekar je sve rekao, ja ne mogu ništa da uradim. Lakše mi je što sam ovde. Deca su mi stabilno, a ona pa bori se. Ovde sam izopštena iz svih situacija, a znam da bi ona volela da budem jaka i da budem ovde da nastavim i zato sam ovde - rekla je Milena sa suzama u očima.

- Nikada niko nije spreman za te stvari, ja znam šta bi ona meni sada rekla i neka ide po redu ako mora, glava gore. Ja mrzim te momente gde si nemoćan skroz. Ona je meni bila sve, ali kada sam razgovarala u tom ulasku u Elitu, ona je mene podržala da uđem ovde, rekla mi je da uđem. Ona je mene gledala ovde ja to znam, više me je viđala ovde nego napolju. Držim se i borim se - rekla je Milena.

foto: Printscreen

- Kako emociju razvijaš s obzirom da je tvojoj mami sutra rođendan? - upitao je Darko.

- Njoj je sutra rođendan, jubilarnih 70. Imala sam plan kako da joj čestitam, a sada ne znam.. - rekao je Darko.

- Ona je bila u bolnici jer joj se zapušio sistem za dijalizu. To je lokalna intervencija, međutim ona je taj dan pala, slomila je nos. Lekar mi je rekao šta se desilo, desilo se to da nisu mogli da je probude, kada je urađen skener video se hematom i tromb od udarca. Ja kada sam je videla, zahvalila sam joj se za sve. Ona je uvek davala savete, glava gore gazi... Rekla sam joj da mi je žao što nisam bila tu kraj nje... Zahvalila sam joj se... Rekla sam joj, to je onaj najteži trenutak , rekla sam joj ako možeš izbori se, ako ne putuj mirno, mi ćemo biti dobro. Znam da ne bi volela da vegetira, ona je živela kao gospođa, znam da bi tako volela i da ode. Verujem da me čula, znam šta mi je rekla. Znam da bi mi rekla da se vratim ovde i da budem jaka - dodala je Milena sa suzama u očima.

