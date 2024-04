ANĐELA ĐURIČIĆ UDARILA NIKAD JAČE PO RIJALITI UČESNICIMA: Jako mi je bezobrazno da se to...

Bivša takmičarka "Zadruge" Anđela Đuričić otkrila je detalje pomirenja sa produkcijom televizije "Pink", ali i otkrila da ne ulazi u "Zadrugu 8".

Na samom početku, Anđela je izdvojila Ivana Marinkovića kao osobu koju vidi kao pobednika:

- Neko koga ja lično gotivim jeste Ivan Marinković. Ipak, samo ljubavne veze dobiju glasačko telo, tako da ne verujem da će biti pobednik.

foto: Printscreen Pink

Anđela je prokomentarisala i porodičnu tragediju Marka Janjuševića Janjuša gde se sa njim poistovetila, imajući u vidu da je prošla slično.

- Jako mi je bezobrazno da se to komentariše što se on vratio u Elitu. Neko ko ne zna kako je to kad se doživi, ne treba da se javlja. Evo ja sam doživela sličnu stvar. Nekom je mehanizam da sa društvom izađe na kafu posle neke tragedije, neko se zatvori u kući i ne izlazi. On još nije svestan šta se dogodilo, tek kada napusti rijaliti biće kako stoje stvari. Kad se to dogodilo, pustila sam mu poruku, to su teške stvari - komentarisala je Anđela Đuričić.

Odnos Nenada Aleksića Ša sa Mionom Jovanović i ulazak njenog bivšeg dečka Stanislava Korfaka je takođe bila tema našeg razgovora.

foto: Printskrin/Instagram

- Svašta je on doživeo za ovih par godina. Razveo se, sad je sa Mionom i verovatno sa njim neće završiti. To sve utiče na njenu psihu. Previše je ljubomoran i Miona se hladi, pečat na sve to jeste ulazak Stanislava. Vidi se da očima ne može da ga gleda, nema ljubavi sa njene strane. Ona nije njega zaboravila, nju radi sujeta što on više ne želi sa njom ništa, plus sve to sa Majom. Ogradio se od nje, postao je Stanislav, a ne Mionin bivši dečko.

Kurir / Blic / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

05:00 STARS EP287