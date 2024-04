ŠOK POSTUPAK ANELI OSTAVIO SVE BEZ REČI! Nakon svađa i uvreda pružila ruku pomirenja Kačavendi, a ona joj SASULA SVE U LICE

Danas je u "Eliti" novi vođa, Milena Kačavenda delila ovonedeljni budžet. Sledeća na redu je bila Aneli Ahmić, sa kojom je Kačavenda poslednjih dana imala dosta sukoba.

Milena je Ahmićevoj sasula sve u lice, a ukućane je ostavila bez teksa Anelina reakcija. Naime, nakon svega što se izdešavalo, ona se pred svima izvinila Mileni.

- Aneli, ja o tebi nemam lepo mišljenje. Imale smo razne faze, nikad ti nisam želela loše. Što se tiče Janjuša, nisam prenosnik. Isključivo sediš sa ljudima koji ti pričaju samo šta ti želiš. Mislim da mnogo grešiš. Nikad me nije interesovao tvoj muškarac, nisam se mešala u tvoj emotivni odnos. Vaš odnos će doći na svoje. Nisi trebala da radiš neke stvari. Optuživala si me u više navrata. Moje mišljenje o tebi je loše. Janjuš te voli svim srcem, a da tera rijaliti, to je poslednje što sam očekivala da čujem od tebe - rekla je Kačavenda.

- Izvinjavam ti se duboko, ako ćeš prihvatiš izvinjenje. Ja kad se svađam, ne slušam druge. Moje mišljenje je isto, kao i tvoje. Rekla sam da on provocira, da izaziva sukobe - rekla je Aneli.

- Ja ti nisam pretnja, to moraš da znaš. Dokazala sam ti da se pecaš na gluposti. Videćeš, ima devet nedelja do kraja - rekla je Milena.

- Ja sam se samo branila, više nikom ne ćutim. Mi smo bile izgladile odnose, ali ti si izabrala Maju - rekla je Aneli.

- Moj odnos sa njom ne utiče na vas, ja ti ne radim o glavi. Ja sam njoj rekla u brk sve, ali ne za stolom. Ja ne teram rijaliti, namerno spominjem plasmane - rekla je Milena.

