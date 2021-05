NOVA HIT SERIJA NA TV PRVA! “POKUCAJ NA MOJA VRATA”: Od ponedeljka, 17. maja, radnim danima u 19.10

Gledaoci će večeras ispratiti poslednju epizodu omiljene serije “Sanjalica” ali Prva televizija će svoju publiku odmah obradovati još jednim sjajnim novitetom, serijom “Pokucaj na moja vrata”. Od ponedeljka, 17. maja, svakog radnog dana u 19.10 pratićemo fantastičnu romatičnu komediju čji su glavni glumci osvojili srca publike u čak 45 zemalja sveta. Lepa glumica I top model Hande Erčel (27) i Kerem Bursin (33), glavna su tema svih medija ne samo zbog svojih sjajnih uloga u ovoj seriji već I zbog njihove emotivne veze koju nikada nisu želeli da priznaju javno.

foto: Prva promo

Hande je počela svoju karijeru kao model ali je oduvek maštala o svetu glume I zahvaljujući svom talentu, brzo su joj se otvorila I ta vrata. U novoj seriji na Prvoj tumači lik Ede, mlade, lepe I pametne devojke koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Ona je dobra I plemenita osoba koja pleni vedrinom ali s druge strane je brzopleta u svojim odlukama. Njen cilj da postane arhitekta I nakon smrti roditelja, Eda sve je svoje nade vezala za sticanje obrazovanja. Kao najbolji student dobija stipendiju za studiranje poslednje akademske godine u Italiji. Međutim, u poslednjem trenutku ostaje bez stipendije, izbacuju je sa fakulteta I njen ceo svet se ruši. Ostavši sa diplomom srednje škole, počinje da radi u cvećari kod svoje tetke. Sve vreme pokušava da dođe do Serkana Bolata, uspešnog biznismena i vlasnika poznate arhitektonske firme „Art Life”, koji joj je ukinuo stipendiju.

Nakon saznanja da će upravo on održati govor na dan dodele diploma, Eda odlučuje da ode i suoči se sa čovekom koga mrzi. Ali spletom nesrećnih okolnosti, bivaju primorani da čitav dan provedu zajedno, okovani lisicama. Tada Eda shvata da je on zaista sve što ona prezire – arogantna i egocentrična osoba. Sa druge strane, ni Serkanu nije bilo svejedno, ali kada ih mediji „greškom” proglase parom, on smišlja plan da Edu iskoristi kako bi povratio bivšu devojku, koja je sada verena za drugog.

Serkan je zgodan i harizmatičan mladić, veoma obrazovan i inteligentan, ali nemilosrdan u svom poslu. Njegov lik tumači upravo Kerem Bursin, atraktivan turski glumac koji poput mnogih, nije odoleo čarima svoje partnerke u seriji. Hande I Kerem podigli su I u privatnom životu veliku prašinu u medijima ali bez obzira na veliki pritisak, nisu poklekli. Nagađalo se da je lepa glumica Hande raskinula dugogodišnju vezu zbog svog zgodnog kolege ali Kerem je sve poricao I tvrdio da prema svojoj koleginici gaji isključivo prijateljska osećanja. Iako svojom pričom nisu mnogo ubedili tursku javnost, svojom glumom u seriji “Pokucaj na moja vrata” nisu nikoga ostavili ravnodušnim te će biti pravo zadovoljstvo gledati ih na programu Prve od ponedeljka.