Rukovodstvo i mesni odbori JS u Kovinu prešli u SNS – Politika SNS i predsednika Vučića pomera granice

Potpredsednik Pokrajinskog odbora, član Izvršnog odbora, predsednik Opštinskog odbora Jedinstvene Srbije i odbornik u SO Kovin Darko Baković, potpredsednik omladine JS, potpredsednik OO JS i odbornik u SO Kovin Nemanja Vujasinović, potpredsednica OO i odbornik u SO Kovin Marina Miloš, predsednica Aktiva žena OO JS Vesna Dani, potpredsednik OO JS Momir Mitrović i potpredsednik OO JS Radoslav Stošić, sa kompletnim mesnim odborima JS u Opštini Kovin, pristupili su danas Srpskoj naprednoj stranci.

Želeo bi da se zahvalim rukovodstvu Opštinskog odbora SNS na dobrodošlici. Čista obraza napuštamo JS. Činjenica je da politika SNS, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem pomera granice u razvoju naše zemlje i uliva sigurnost za budućnost. Mi smo prepoznali dobru politiku. Rešeni smo da zajedničkim snagama pomerimo granicu boljeg života još dalje, rekao je Baković ovim povodom.

Srpska napredna stranka sada u Skupštini opštine Kovin ima 36 od 45 odbornika. Dobrodošlicu novim članovima poželela je poverenica Opštinskog odbora Srpske napredne strane Sanja Petrović.

Građani su prepoznali izuzetnu posvećenost Srpske napredne stranke rešavanju ozbiljnih problema i podizanju standarda. Prepoznali su politiku razvoja, mira i stabilnosti predsednika Aleksandra Vučića. Upravo zbog takve politike, podrška građana SNS raste iz dana u dan, rekla je između ostalog Petrović.

Da podsetimo, u Južnobanatskom okrugu, Srpskoj naprednoj stranci pristupili su nedavno odbori SPS u Plandištu i Opovu, LSV u Alibunaru, a grupa gradana bivših ligaša u Beloj Crkvi najavila je blisku saradnju sa SNS kao “najiskrenijim partnerom”

SNS Kovin

Kurir