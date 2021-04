PALMA NAKON SASLUŠANJA: Ili Marinika u zatvor ili ja! Kad bi se mojoj unuci desilo tako nešto, završio bih to po kratkom postupku!

Marković je za Kurir po izlasku iz Tužilaštva rekao da je tražio da ide na poligraf, da ima apsolutnu podršku porodice i prijatelja i da će morati da se dokaže ko laže - Tepićeva ili on.

- Ovako gnusne laži moraju da se dokažu i neko od nas na kraju mora u zatvor - Marinika ili Palma! Svaki dan ću zvati i ići u Tužilaštvo dok se ovo ne reši! - kaže Marković.

Na pitanje kako su njegova supruga, sinovi, prijatelji reagovali posle snimka koje je objavila Tepićeva, Marković kaže da ima njihovu apsolutnu podršku.

- Pa oni me znaju više od 30 godina, naravno da mi veruju i znaju ko sam i šta sam. Pa da se tako nešto desi mojoj unuci, a ima tri unuke i dva unuka..pa, završio bih to po kratkom postupku! Čim sam pozvao Đilasa da kaže koliko ima para i da pokaže račune, poslao je dve žene da pričaju izmišljotine. Potpuno sam čist, naravno da sam spreman na poligraf, za razliku od Đilasa, a to sam rekao i u Tužilaštvu.

Marković je naglasio i da je zaštićeni svedok koji je na snimku čovek iz SSP, te da su to dokazali. Na pitanje kako na osnovu sata i džempera može da tvrdi da je reč o čoveku iz stranke, Marković kaže da je apsolutno siguran da je reč o toj osobi.

- Pa to ni Marinika nije demantovala - rekao je on.