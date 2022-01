Najšarmantniji gradić, najpoštenija pijaca i sokače sa najboljom hranom: Upoznate Rumu iz sasvim drugačijeg ugla (VIDEO)

U posetu Rume je došao Karlos sa svojom emisijom "Welcome to the Balkans sa Karlosom", kroz koju je budućim turistima približio znamenitosti, tradiciju, običaje i aktivnosti Rume.

Karlos je iz Meksika, a tokom jedne turističke posete Srbiji, odlučio je da se preseli u našu prelepu zemlju. U Srbiji živi od 2015. godine i iako je naučio srpski jezik, tek je počeo da otkriva bogatstvo srpske kulture.

Svoju ekspediciju kroz Srem nastavlja upravo posetom našeg gradića, Rume, gde će saznati šta je hipoterapija, učiti da jaše konja i upravlja fijakerom, posetiće najpošteniju pijacu na svetu, naučiće svašta o Slavku Vorkapiću, kao i o festivalu koji se organizuje u njegovu čast, upoznaće energičnu muziku grupe Vrelo, spremaće specijalitete u restoranu Borkovačko sokače.

Pored nabrojanog, kroz ovu emisiju ćete moći da upoznate Rumu iz sasvim drugačijeg ugla. Zato pogledajte šta nam je to Karlos pripremio u ovom obilasku Rum