BURNO U STUDIJU ZBOG AVIONA ER SRBIJE KOJI JE PRATIO NATO LOVAC Karan: Znamo Darko, šta je u pitanju! Obradović: NE BUDITE SMEŠNI!

Počelo je sudjenje pedesetsedmogodišnjem Britancu Dejvid Smitu, koji je uhapšen 10. avgusta prošle godine zbog špijunaže u korist Moskve. Špijunira se i sa neba. Izviđački avioni U-2S Dragon Lady kruže svakodnevno iznad Evrope. Na tim letovima zone koje pokriva ili izviđa ovaj avion su Murmansk, Sankt Peterburg, Moskva, Kijev i Dnjepar.

Inače letelica pravi krugove tokom leta i nad Balkanom koji preleće dok pravi krug iznad centralne i zapadne Ukrajine. Šta sve podrazumeva špijunski rat u rusko - ukrajinskom sukobu i koliko se razlikuje od klasične špijunaže pitali smo bivšeg obaveštajca Ljubana Karana i Darka Obradovića iz Centra za stratešku analizu.

- Ruske službe dobro funkcionišu. U poslednjih nekoliko decenija unapredili su rad. Međutim, da ima propusta, to je sigurno. Sukob u Ukrajini je pokazao da postoje ozbiljni propusti i od rukih službi i od obaveštajnih služni NATO. Amerikanci su saznali za rusku intervenciju u Ukrajini. Morali su da menjaju kompletnu strategija. Prva strategija je bila - Ukrajina u NATO. Onda su to morali da promene u taktiku da naprave dugoročan rat u urbanim sredinama - to je sad ideja. A tamo ima prednost onaj koji se brani. Ruske službe su napravile propust što su odlično locirali same ciljeve, ali nisu dobro procenili stanje u javnom mnjenju u Ukrajini. Potcenili su 8 godina medijskog delovanja, 8 godina propagande i potcenili su metod zastrašivanja ovih profašističkih organizacija - rekao je operatvac KOS-a u penziji.

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu kaže da su za sukob neophodne informacije, ali i da su ozbiljno oružje i dezinformacije.

- Pre 12 dana bio je spisak, ne bih ih ja nazvao špijuna, već operativcima iz Federalne službe bezbednosti. To je trebalo da posluži kao momenat da se napravi spisak lica koji je radio po ambasadama ili sličnim ustanovama. Informacija i dezinformacija se koriste kao oružje - rekao je Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu.

Sagovorni su se dotakli i praćenja aviona Er Srbije od strane NATO i umnogome imali različite stavove i poglede na tu situaciju.

- Ne znam kako je urađen er polising na Baltiku i do koje granice i mere i ko preuzima ispraćaj. Šta znači da se prati avion Er Srbije stvarno mi nije jasno. Nisam upoznat sa procedurom, možda je pritisak zato što Srbija još uvek leti za Moskvu - rekao je Darko Trifunović.

- Znamo Darko da je to provokacija, pritisak i pretnja - odgovorio je Ljuban Karan

- Šta da če baltičke države da obore avion Er Srbije? Dajte, ljudi to je smešno. Ali, može da bude pritisak - rekao je Darko Obradović.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je, gostujući na RTS, da je borbeni avion NATO pratio let aviona "Er Srbija" na relaciji Moskva-Beograd i to u ruskoj zoni kontrole. On je najavio da će Srbija od Alijanse zatražiti objašnjenje.

